أحمد حلمي: هذا الحلم نفسي أحققه مع منى زكي (فيديو)

كشف النجم أحمد حلمي عن حلمه الذي لم يحققه رفقة زوجته النجمة منى زكي، وذلك خلال لقائه في برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، والمذاع عبر قناة cbc.

أحمد حلمي ومنى زكي

وقال أحمد حلمي: "نفسي أنا وهي نلف العالم.. أنا كان نفسي أسافر وألف العالم وأشوف حتت ما شُفتهاش.. دا كان حلم عندي من قبل ما أتجوز أصلًا".

وتابع: "لما اتجوزت حاسس إني مش عايز أعمل كدا غير أنا وهي مع بعض".

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حلقة أحمد حلمي

وخلال الحلقة، كشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما تحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما تحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه جزءًا جديدًا من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشيح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم “عسل أسود”.