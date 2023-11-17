الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يدين إيلون ماسك بسبب ترويج بغيض لمعاداة السامية

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أدان البيت الأبيض، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ "الترويج البغيض لمعاداة السامية" من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا).

 نظرية معاداة السامية 

وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه ما اعتبر "نظرية مؤامرة معادية للسامية"، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه من غير المقبول تكرار كذبة بشعة بهذا الشكل.

وكان ماسك تعرض لانتقادات شديدة من قبل رابطة مكافحة التشهير ووزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب تصريحات سابقة، وكذلك  بسبب رده على مستخدم كتب منشورا على منصة "X" ينتقد فيه فيديو حملة مؤسسة مكافحة معاداة السامية.

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واتهم الإعلام الإسرائيلي إيلون ماسك بالترويج لمعاداة السامية، بعد موافقته على المنشور الذي قال إن اليهود "يدفعون بالكراهية ضد البيض".

وكان إليون ماسك قد أبدى موافقته على النظرية التي تتهم اليهود بنشر الكراهية ضد البيض، وذلك في تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) التي يملكها، والتي أثارت ضجة واسعة.

 

وقبل وقت سابق، ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد جاء في منشور تمت مشاركته  الاربعاء الماضي أن المجتمعات اليهودية تدفع بهذا النوع من الكراهية الجدلية ضد البيض، التي يزعمون أنهم يريدون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم". وقام ماسك بمشاركة التغريدة معقبا عليها:" أنت تقول الحقيقة الفعلية".

 

وكان ماسك قد هدد في شهر سبتمبر الماضي بمقاضاة "رابطة مكافحة التشهير"، لتوجيهها إليه اتهامات لا أساس لها برأيه بمعاداة السامية، إذ يرى أنها بذلك جعلت المعلنين ينفرون من شبكة التواصل الاجتماعي، مما حرمها من إيرادات كبيرة.


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إسرائيل البيت الأبيض الخارجية الإسرائيلية المتحدث باسم البيت الابيض وزارة الخارجية الإسرائيلية

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