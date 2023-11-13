إيلون ماسك يتنبأ باندلاع حرب أهلية في أوروبا، ما القصة؟

الحرب الأهلية في أوروبا، أشار رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، اليوم الإثنين إلى أن قارة أوروبا ربما تقترب من حرب أهلية.

وكتب ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "يبدو أن أوروبا تتجه نحو حرب أهلية".

وأعرب رجل الأعمال الأمريكي، عن هذا الرأي عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات في بريطانيا، بين مواطني البلاد ومهاجرين، وكذلك تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن المسئولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها.

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الحرب الأهلية في الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق إن الحرب الأهلية في الاتحاد الأوروبي "أمر ممكن"، معتبرًا أن الاعتداء على المسلمين "غباء وحماقة".

وسئل لوكاشينكو، عن احتمالية اندلاع حرب أهلية في أوروبا، على وقع المواجهة المتزايدة بين الأوروبيين الأصليين والمهاجرين من البلدان الأخرى.

وأجاب الرئيس البيلاروسي، بالقول: "أنا لا أستبعد ذلك. لكنني لا أريد أن يحدث هذا لأوروبا، لكنهم (الاتحاد الأوروبي) يسيرون نحو مواجهة مدنية، والتي قد تكون أسوأ مما كانت عليه في فرنسا".

ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط

وأمس الأحد، كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عبر موقع "تليجرام" قائلا: إن أوروبا تغلي، وهناك مئات الآلاف من الناس يتظاهرون في الشوارع احتجاجا على الدعم الغربي للعنف في غزة.

وأضاف "ميدفيديف" وتحت ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط، يقوم بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في حلف شمال الأطلسي بنشر أفكار جديدة حول أوكرانيا ويقترحون قبولها في الحلف من دون شبه جزيرة القرم ودونباس. هذا يعني أن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد أوكرانية من وجهة نظرهم ومفهومهم".

وأشار مدفيديف إلى أن هذا الإقرار الضمني الجديد للغرب "جيد، ويتوجب عليهم المضي في هذا النهج والإقرار أيضا بأن أوديسا، ونيقولاييف، وكييف، وكل المناطق ليست أوكرانيا".

وأضاف:"بعد ذلك يبقى أمامهم ثلاثة أشياء للاعتراف بالواقع، وهي الإقرار بأن زيلينسكي الذي لا يقدم على إعلان الانتخابات ليس رئيسا وإنما يتفرّد بالسلطة، وأن اللغة الأوكرانية ليست لغة وإنما خليط من الكلمات الروسية والأوكرانية، وأن أوكرانيا ليست دولة، وإنما مناطق تم تجميعها في كيان إداري واحد إبان الاتحاد السوفيتي".