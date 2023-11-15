"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

أكد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، أن منصة "إكس" لا تزال تواجه عقبات في مراقبة خطاب الكراهية، حيث ظلت 98% من المنشورات التحريضية حول العدوان الإسرائيلي على غزة قائمة بعد أسبوع من الإبلاغ عنها.

خطابات الكراهية

وذكر تقرير أن المنظمة البريطانية غير الربحية، قالت إنها حددت عينة من 200 منشور ينتهك قواعد إكس، "للترويج لمعاداة السامية وكراهية الإسلام والكراهية المعادية للفلسطينيين وغيرها من خطابات الكراهية"، التي تم نشرها في أعقاب هجوم “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر.

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وأوضح التقرير أنه تم الإبلاغ عن تلك المنشورات باستخدام أدوات الإشراف الخاصة بـ إكس في 31 أكتوبر، وبعد أسبوع، كان 196 منشورًا لا يزال قائمًا على المنصة.

تعليق حساب واحد فقط

وأضافت المجموعة أنه من بين 101 حساب نشرت هذه المنشورات، تم تعليق حساب واحد فقط وتم إغلاق حسابين آخرين.

وتتضمن المنشورات التي لا تزال موجودة على المنصة:

- منشورات تحرّض على العنف ضد المسلمين والفلسطينيين واليهود.

- منشورات تقول إن "هتلر رأى اليهود على حقيقتهم".

- منشورات تدّعي أن المسلمين هم "جرذان كريهة الرائحة".

- منشورات تشير إلى الفلسطينيين في غزة بأنهم "حيوانات".

- منشورات تنكر وتقلل من الهولوكوست.

- منشورات تروج لرسوم كاريكاتورية معادية للسامية.

- منشورات تروج لنظريات المؤامرة المعادية للسامية.

- منشورات تنكر وجود الفلسطينيين كشعب.

- منشورات تمجد النازيين والنازية.

اختطاف منصات التواصل الاجتماعي

من جانبه، قال مؤسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عمران أحمد، إن "ممثلي الكراهية انتهزوا الفرصة لاختطاف منصات التواصل الاجتماعي، لبث تعصبهم وحشد العنف في العالم الحقيقي ضد اليهود والمسلمين" في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس.

وأكد: "هذه هي نتيجة تقليص موظفي السلامة والاعتدال، والترحيب بعودة الحسابات الناشرة للكراهية الذين كانوا محظورين سابقًا، وتوفر رؤية متزايدة لأي شخص يرغب في دفع 8 دولارات شهريًا".

التعزيزات الخوارزمية

وأشارت منظمة CCDH إلى أنه من بين 101 حساب تم تحديدها في الدراسة، تم التحقق من 43 حسابًا "تستفيد من التعزيزات الخوارزمية لظهور منشوراتها".. وقالت إن المشاركات المتبقية حصدت أكثر من 24 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن إكس رفعت دعوى قضائية ضد CCDH في أغسطس، مدعيةً أن تقاريرها "المضللة" أبعدت المعلنين عن الشركة.

وادعت إكس أيضًا أن المؤسسة غير الربحية انتهكت شروط الخدمة الخاصة بها عن طريق حذف البيانات من النظام الأساسي.