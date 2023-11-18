الاتحاد الأوروبي يكشف الجهة الوحيدة القادرة على حكم غزة بعد الحرب

أخبار غزة، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكن أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب.

حركة حماس تكشف الحاكم الفعلي لقطاع غزة

والأسبوع الماضي، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن قطاع غزة لن يحكمه سوى أهله، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن استهداف المراكز الطبية سواء في الحرب أو في المحافل الدولية.

وأضافت حركة حماس خلال بيان: "إسرائيل تعتمد على سياسة الأرض المحروقة والقوة غير المتكافئة والقصف العشوائي، كما أنها وضعت المستشفيات في غزة كأهداف مباشرة لها".

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وأشادت حركة حماس خلال بيانها، بقرار الكوادر الطبية بعدم ترك المستشفيات في غزة رغم العدوان الإسرائيلي، ومواصلة دورهم الإنساني.

توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على مجابهة حماس، وأنها فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها بشكلها الحالي لا ينبغي أن تدير قطاع غزة.

وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، قال نتنياهو إن الاحتلال لن يقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مدعيا أنه إذا لم تنتصر دولة الاحتلال في حرب غزة فإن التهديد سيطال المنطقة بأكملها، وذلك علي حد قوله.

وتابع زاعما: "عرضنا إدخال الوقود إلى مستشفى الشفاء في غزة وحماس رفضت استلامه، ولا نريد من المجتمع الدولي أن ينتقد حربنا في غزة"، مطالبا بضرورة أن يكون لجيش الاحتلال حضور في القطاع".