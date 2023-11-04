السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض وأسباب التهاب جدار المعدة، وهل تسبب سرطان المعدة

التهاب المعدة، فيتو
التهاب المعدة، فيتو

يعد التهاب المعدة هو التهاب أو تهيج أو تآكل في بطانة المعدة، ويمكن أن يحدث فجأة (حادًا) أو تدريجيًا (مزمنًا).

اسباب التهاب المعدة

يمكن أن يحدث التهاب المعدة بسبب التهيج الناتج عن الإفراط في تناول الكحول، أو القيء المزمن، أو التوتر، أو استخدام بعض الأدوية، وقد يكون أيضًا ناجمًا عن أي مما يلي:

التهاب المعدة، فيتو

هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori): بكتيريا تعيش في البطانة المخاطية للمعدة، وبدون علاج يمكن أن تؤدي العدوى إلى تقرحات وفي بعض الأشخاص إلى سرطان المعدة.

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الارتجاع الصفراوي: ارتجاع الصفراء إلى المعدة من القناة الصفراوية (التي تتصل بالكبد والمرارة).

تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات (مثل الأيبوبروفين) والأسبرين.

الشعور بالتوتر الشديد والالم، كما هو الحال بعد الجراحة.

يمكن أن يحدث التهاب المعدة أيضًا بسبب مشكلة في الجهاز المناعي حيث يهاجم بطانة المعدة.

الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات

إذا ترك التهاب المعدة دون علاج فقد يؤدي إلى فقدان شديد للدم وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

أعراض التهاب المعدة

تختلف أعراض التهاب المعدة بين الأفراد وفي كثير من الأشخاص لا توجد أعراض ومع ذلك، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

الغثيان أو اضطراب المعدة المتكرر

انتفاخ البطن

وجع البطن

القيء

عسر الهضم

الشعور بالحرقان أو القضم في المعدة بين الوجبات أو في الليل

الفواق

فقدان الشهية

القيء دمًا أو مادة تشبه القهوة المطحونة

براز أسود قطراني

علاج التهاب المعدة

عادةً ما يتضمن علاج التهاب المعدة ما يلي:

تناول مضادات الحموضة والأدوية الأخرى (مثل مثبطات مضخة البروتون أو حاصرات H-2) لتقليل حمض المعدة

تجنب الأطعمة الحارة والتوابل

وبالنسبة لالتهاب المعدة الناجم عن عدوى الملوية البوابية، سيصف الطبيب نظامًا يتكون من العديد من المضادات الحيوية بالإضافة إلى دواء مانع للحمض (يستخدم لعلاج حرقة المعدة)

التهاب المعدة، فيتو

ةإذا كان التهاب المعدة ناجمًا عن فقر الدم الخبيث، فسيتم إعطاء جرعات فيتامين ب12.

القضاء على الأطعمة المهيجة من النظام الغذائي مثل اللاكتوز من منتجات الألبان أو الغلوتين من القمح

علاج التهاب المعدة بالمنزل 

إذا كان التهاب المعدة يسبب أعراض عسر هضم خفيفة، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة، كالآتي:

تقليل من كمية المشروبات التي تتناولها والتي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة والكولا ومشروبات الطاقة

الاستلقاء على وسادة إضافية في السرير بحيث تكون الرأس وكتفين أعلى، للمساعدة في منع ارتفاع حمض المعدة إلى الحلق أثناء النوم.

فقدان الوزن

اشياء يجب الامتناع عنها 

الاكل قبل 3 إلى 4 ساعات من الذهاب إلى السرير

عدم تناول طعامًا أو شرابًا حمضيًا (مثل عصير البرتقال) أو غازيًا أو حارًا أو دهنيًا

الامتناع عن شرب الكحول

الامتناع عن التدخين.

بمجرد اختفاء المشكلة الأساسية، عادةً ما يختفي التهاب المعدة أيضًا.

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