أعراض التهاب القولون والأسباب والمضاعفات والعلاج

اعراض التهاب القولون، تمثل لأصحابها إزعاجا شديدا، لأنها دائما تكون مصحوبة بالألم والاضطرابات المزعجة، والتهاب القولون؛ هو اضطراب التهابي مزمن يصيب القولون، وهو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، ويتسبب هذا الالتهاب في حدوث تقرحات في جدار القولون، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، المزعجة.

اعراض التهاب القولون

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الامراض الباطنة، أن أعراض التهاب القولون عديدة، ويمكن الالتفات لها، وتحديدها؛ حتى يمكن العلاج سريعا، وهو ما يوضحه في السطور التالية.

Advertisements

الإسهال

عادة ما يكون الإسهال هو العرض الرئيسي لالتهاب القولون، وقد يكون مصحوبًا بدم أو صديد.

ألم البطن

قد يشعر المصاب بالتهاب القولون بألم أو تقلصات في البطن، خاصةً في الجانب الأيسر.

نزيف المستقيم

قد يلاحظ المصاب بالتهاب القولون خروج دم أو صديد من المستقيم، وقد يكون هذا العرض مصحوبًا بألم أو حكة في المستقيم.

التعب

قد يشعر المصاب بالتهاب القولون بالتعب والإرهاق.

فقدان الشهية

قد يفقد المصاب بالتهاب القولون شهيته للطعام.

فقدان الوزن

قد يفقد المصاب بالتهاب القولون وزنه.

مضاعفات التهاب القولون

وأضاف استشاري الامراض الباطنة أنه قد تختلف حدة الأعراض من شخص لآخر، وقد تختلف أيضًا حسب شدة الالتهاب وموقعه في القولون، وفي بعض الحالات، قد يكون التهاب القولون خفيفًا ويكون مصحوبًا بأعراض قليلة أو معدومة، وفي حالات أخرى قد يكون شديدًا ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

ضيق القولون

قد يؤدي الالتهاب المستمر إلى ضيق القولون، مما يجعل من الصعب مرور البراز.

ثقب القولون

قد يؤدي الالتهاب الشديد إلى ثقب في جدار القولون، مما يؤدي إلى التهاب الصفاق، وهي حالة مهددة للحياة.

تضخم القولون السمي

قد يؤدي الالتهاب الشديد إلى تضخم القولون، مما يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى القولون، مما قد يؤدي إلى موت أنسجة القولون.

أسباب التهاب القولون

وأوضح استشاري الامراض الباطنة، أنه لا تزال أسباب التهاب القولون غير معروفة تمامًا، ولكن يعتقد العلماء أن هناك مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئية التي تساهم في الإصابة بهذا المرض.

ومن العوامل الوراثية التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون ما يلي:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب القولون أو داء كرون.

وجود جينات معينة ترتبط بالتهاب القولون.

من العوامل البيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب القولون ما يلي:

التدخين.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو الدهون غير المشبعة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

العدوى البكتيرية أو الفيروسية.

القولون وعلاجه

تشخيص التهاب القولون

وعن طرق تشخيص التهاب القولون، أكد الدكتور محمد، أنه يكون بناءً على الأعراض التي يعاني منها المريض، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية، مثل:

فحص المستقيم والشرج.

عمل منظار القولون.

اختبارات الدم.

اختبارات البراز.

علاج التهاب القولون

وبالنسبة لعلاج التهاب القولون، أشار استشاري الامراض الباطنة، إلى أنه يعتمد على تخفيف الأعراض وتقليل خطر حدوث المضاعفات، ويختلف العلاج حسب شدة المرض وموقعه.

وتشمل خيارات العلاج ما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات، مثل الكورتيكوستيرويدات.

الأدوية التي تثبط جهاز المناعة، مثل الميثوتريكسات أو الإنترليوس.

الأدوية التي تبطئ من سرعة نمو الخلايا في القولون، مثل آزاثيوبرين أو سيكلوسبورين.

الجراحة، وهي خيار أخير للمرضى الذين يعانون من التهاب شديد أو مضاعفات خطيرة.

نصائح لمريض التهاب القولون

وأكد استشاري الامراض الباطنة على ضرورة اتباع المريض بعض النصائح، لتخفيف من حدة الالتهاب، والسيطرة على الأعراض قدر المستطاع، من خلال اتباع ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض، مثل الأطعمة الغنية بالدهون أو التوابل أو السكريات.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

السيطرة على التوتر.