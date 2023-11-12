الرغبة المتكررة في التبول علامة للإصابة بالتهاب المثانة، وهذه أسبابها

يحدث التهاب المثانة بسبب العدوى وقد يشعر الشخص بحاجة إلى التبول بشكل متكرر حتى بعد إفراغ المثانة، من بين أعراض أخرى كما يمكن أن تصبح مشكلة صحية خطيرة.

في معظم الحالات، يكون سبب التهاب المثانة هو عدوى المسالك البولية (UTI)، ويحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى المثانة أو مجرى البول وتبدأ في التكاثر.

ويمكن أن يحدث هذا أيضًا مع البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الجسم والتي تصبح غير متوازنة وهذه البكتيريا تؤدي إلى العدوى وتسبب الالتهاب.

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لا يأتي التهاب المثانة دائمًا من العدوى على سبيل المثال، يمكن لبعض الأدوية ومنتجات النظافة أن تسبب الالتهاب أيضًا.

التهاب المثانة، فيتو

يمكن أن يصيب التهاب المثانة أي شخص، لكنه يحدث في أغلب الأحيان عند النساء، وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

ما هي أعراض التهاب المثانة؟

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المثانة ما يلي:

الرغبة المتكررة في التبول

الرغبة في التبول بعد إفراغ المثانة

بول ذو رائحة قوية

حمى منخفضة إذا كانت مصحوبة بالتهاب المسالك البولية

الدم في البول

الألم أثناء العلاقة الحميمية

الإحساس بالضغط أو امتلاء المثانة

التشنج في البطن أو الظهر

إذا انتشرت عدوى المثانة إلى الكليتين فقد تصبح مشكلة صحية خطيرة، بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، تشمل أعراض التهاب الكلى ما يلي:

غثيان

القيء

آلام الظهر أو الجانب

قشعريرة

كما أن هناك عرضين إضافيين، وهما الحمى أو الدم في البول، لا يعتبران من أعراض التهاب المثانة في حد ذاتهما ومع ذلك، فإنها قد تحدث بالتزامن مع الأعراض الأخرى لعدوى الكلى.

أسباب التهاب المثانة

يعتمد نوع التهاب المثانة على سببه، وتشمل الأسباب المحتملة لالتهاب المثانة ما يلي:

عدوى المسالك البولية (UTI)

تناول أدوية معينة

التعرض للإشعاع

الاستخدام المستمر للقسطرة

يمكن أن يكون التهاب المثانة حادًا أو خلاليًا، والتهاب المثانة الحاد هو حالة التهاب المثانة التي تحدث فجأة، والتهاب المثانة الخلالي (IC) هو حالة مزمنة أو طويلة الأمد من التهاب المثانة الذي يؤثر على طبقات متعددة من أنسجة المثانة.

لكل من التهاب المثانة الحاد والخلالي مجموعة من الأسباب المحتملة، سبب التهاب المثانة يحدد النوع، وفيما يلي أنواع التهاب المثانة:

التهاب المثانة البكتيري

يحدث التهاب المثانة البكتيري عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى البول أو المثانة وتسبب العدوى، ويمكن أن يحدث هذا أيضًا عندما تصبح البكتيريا التي تنمو بشكل طبيعي في الجسم غير متوازنة، وتؤدي العدوى إلى التهاب المثانة أو التهاب في المثانة.

من المهم علاج عدوى المثانة فإذا انتشرت العدوى إلى الكليتين، فقد تصبح مشكلة صحية خطيرة.

التهاب المثانة الناجم عن الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تسبب التهاب المثانة، وتمر الأدوية عبر الجسم وتخرج في النهاية عبر الجهاز البولي ويمكن لبعض الأدوية أن تهيج المثانة عند خروجها من الجسم.

على سبيل المثال، يمكن لأدوية العلاج الكيميائي سيكلوفوسفاميد وإيفوسفاميد أن تسبب التهاب المثانة.

التهاب المثانة الإشعاعي

يُستخدم العلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية وتقليص حجم الأورام ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إتلاف الخلايا والأنسجة السليمة، ويمكن أن يؤدي العلاج الإشعاعي في منطقة الحوض إلى التهاب المثانة.

التهاب المثانة بجسم غريب

الاستخدام المستمر للقسطرة، وهو أنبوب يستخدم لتسهيل إطلاق البول من المثانة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية وتلف الأنسجة في المسالك البولية، وكل من البكتيريا والأنسجة التالفة يمكن أن تسبب الالتهاب.

التهاب المثانة، فيتو

التهاب المثانة الكيميائي

بعض منتجات النظافة يمكن أن تهيج المثانة، تشمل المنتجات التي قد تسبب التهاب المثانة ما يلي:

بخاخات النظافة النسائية

المواد الكيميائية من حمام الفقاعات

التهاب المثانة المرتبط بحالات أخرى

في بعض الأحيان يحدث التهاب المثانة كعرض من أعراض حالات طبية أخرى، مثل:

السكري

حصى الكلى

فيروس الإيدز المناعي البشري

بروستاتا متضخمة

إصابات العمود الفقري

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة؟

يعد التهاب المثانة أكثر شيوعًا عند النساء بسبب قصر مجرى البول لديهن ومع ذلك، فإن كلا من الرجال والنساء معرضون لخطر هذه الحالة.

وقد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة إذا:

حامل

انقطاع الطمث

وقد يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة إذا كانوا يعانون من تضخم البروستاتا بسبب احتباس البول في المثانة.