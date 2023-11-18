خبرة في المعالجات التجارية، أبرز المعلومات عن إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

اقرأ التالى: إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

ابراهيم السجينى، فيتو

ماذا تعرف عن نشأة السجينى العلمية وبدايات الترقى فى المناصب ؟

تخرج إبراهيم السجيني من كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1987، وقد بدأ منذ ذلك الوقت بالترقى فى العديد من المناصب، حتى أصبح مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال العامين 2021-2022 .

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مناصب سابقة فى حياة السجينى

القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة .

رئيس قطاع المعالجات التجارية من العام 2017 حتى الآن .

محكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

مفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية .

عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة 7 سنوات من 2013 حتى 2020.

رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة.

رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017.

عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.

ماذا تعرف عن إسهامات إبراهيم السجيني العملية؟

استطاع ابراهيم السجيمى ان يحقق مع قسم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية مجموعة من الإنجازات من أبرزها حصول القسم على جائزة مصر لأفضل جهة خدمية، استطاع القسم إنشاء قاعدة بيانات القضايا والغرامات، تم نشر دليل مكافحة الإغراق المصري مع كافة الإجراءات الفنية، القيام بحملة توعية حول مكافحة الإغراق بما في ذلك عمل المطبوعات، قام بتطوير نظام العمل في القسم، كما تم إجراء بحث حول دور الإطار المؤسسي في رفع كفاءة العمليات.

أبرز إنجازات إبراهيم السجيني مع الهيئات والمؤسسات

استطاع السجينى ان يحقق إنجازات على المستوى الدولي مع المؤسسات والهيئات الأجنبية التي عمل معها، حيث ان ابرزها يتمثل فى التالى: تقديم برامج بناء القدرات من خلال توفير برنامج تدريبي لكل من: (وزارة التجارة والصناعة اللبنانية - وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية - وزارة التجارة والمعادن العراقية - وزارة التجارة والصناعة بدولة زيمبابوي - سلطات التحقيق بدول اتفاقية اغادير - وزارة التجارة بدولة مدغشقر - وزارة التجارة بدولة ليسوتو ).

ابراهيم السجينى، فيتو

بعض من الدورات التدريبية التى قدمها ابراهيم السجينى على مدار تاريخه

يمكن القول ان إبراهيم السجيني قد قدم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية

مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية

ورشة عمل إقليمية للدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حول المعالجات التجارية.

ورشة عمل للدول الإسلامية في المعالجات التجارية من خلال البنك الإسلامي.

ورشة عمل لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول حماية الصناعة بالامتثال لإطار قواعد منظمة التجارة العالمية.

ورش عمل للدول الأعضاء في اتفاقية أغادير بالمغرب من خلال اجتماعات لجنة مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية.

ورشة عمل في المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للحديد والصلب.

ورشة عمل في المؤتمر السنوي لنشرة المعادن للحديد والصلب في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر تميز السجيني في مجال مكافحة الإغراق نظرًا لما تلقاه من تدريبات عديدة على سبيل المثال، فى العام 1997 حصل على تدريب في الجوانب القانونية والفنية لمكافحة الإغراق،وهو نفس العام كذلك الذى تلقى فيه السجينى تدريبًا في إدارة إصلاح التجارة الدولية، بالإضافة الى التدريب الإداري وإصلاح التجارة، وفي العام 1999 حصل السجينى على تدريب في تطبيق المعالجات التجارية، وفى العام 2006 حصل في الجامعة الأمريكية على تدريب بعنوان مهارات الإدارة، وفي نفس الجامعة خلال العام 2008 حصل على تدريب مهارات العمل الجماعي.