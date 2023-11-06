الإحصاء: 9.5% زيادة في قيمة الأجور للعاملين بقطاع الأعمال العام خلال 2021-2022
أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للإحصـاءات والمؤشـرات الماليــة لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام ( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2021/2022.
مؤشرات قطاع الأعمال العام
ارتفعـت قيمة الأصول الثابتة إلى 737.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـدرهــا 16.7٪.
ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211.0 مليار جنيه عام2021/ 2022 مقابل 173.6 مليار جنيه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 21.5٪.
ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4 مليار جنيـه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليـار جنيــه عـام 2020/2021بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.1٪.
قيمـة مشروعات القطاع العام
- بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 28.4 مليــار جنيه عام2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 32.4٪
- بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيـه عـــام 2021/2022 مقابـــــل 105.6 مليــار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 27.6٪.
- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 35.1 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2021/ 2022 مقابـــل 32.1 مليــــــار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5%.
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