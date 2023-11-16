الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 7.5% زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2022-2023

اللواء خيرت بركات،فيتو
اللواء خيرت بركات،فيتو

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانـًا صحفيـًا بمناسبة اليوم العالمي للطلاب حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يومًا عالميًا يحتفل به الطلاب سنويًا في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليدًا لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقًا).

ومن أهم المؤشرات بمصر ما يلى: بيانات أولية 
التعليم العالي:
بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي 2022/2023 مقابل 3.5 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلغت 197.7 ألف طالب وبنسبة زيادة 7,5 ٪. 

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بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 66.5٪، بالجامعات الخاصة والأهلية  8٪، والمعاهد العليا الخاصة 17.9 ٪، والأكاديميات 1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5٬4٪، والمعاهد المتنوعة 1.2٪ خلال العام الدراسي 2022/2023.
الجامعات الحكومية والأزهر:

بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.5 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامــعة الأزهر حيث بلغت 340 ألف طالب بنسبة 9,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، يليها جامعة عين شمس بعـدد 199.4ألف طالب بنسبـــة 8٬1٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهرية خلال العام الدراسي 2022/2023.


الجامعات الخاصة:

 وبلغ عــــدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 296.9 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27 ألف طالـب بنسبة 9٬1٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 6,24 ألف طالب بنسبـة 8.3٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي 2022/2023.

المعاهد العليا الخاصة:
بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 660.6 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022 / 2023 مقابل 571.2 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2021/2022 بزيــادة بــلغت 89.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 15.7٪.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة):

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 8,198 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/2023مـقابل 181.4ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2021/2022. بزيــادة بــلغت 17.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 9٬6٪.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬9٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬1 ٪، خلال العام الدراسي 2022/2023 من إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

التعليم قبل الجامعي: 

بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28 مليون طالب عام 2022/2023 مقابل 27,3 مليون طالب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2,8%. 

ما قبل الابتدائي (العام - الأزهري)

  بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.4 مليون طالب عام 2022/2023 (1,2مليون طالب بالتعليم العام، 188.1 ألف طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 1,3 مليون طالب عام 2021/2022 (1,2مليون طالب بالتعليم العام، 162.1 ألف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 92.8 ألف طالب وبنسبة زيادة 7 ٪.

الابتدائي (العام - الأزهري): 

 بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.1 مليون طالب عام 2022/2023 (13,7 مليون طالب بالتعليم العام
1,4 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 14,9 مليون طالب عام 2021/2022(13,7 مليون طالب بالتعليم العام

1,2 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 209 ألف طالب وبنسبة زيادة  1.4٪.
 

الإعدادي (العام - الأزهري): 
بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.5 مليون طالب عام 2022/2023 (6,0 ملــيون طالب بالتعليم العام، 505,2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) مقابل 6,3 مليون طالب عام 2021/2022 (منهم 5,8 ملــيون طالب بالتعليم العام، 442,2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 247 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.9 ٪.

 

الثانوي (العام - الأزهري): 

بلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2٬5 مليون طالب (2.1مليون طالب بالتعليم العــام، 402٬2 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2022/2023، مقــابــل 2.4 مليون طــــالب (2.0 مليون طالب بالتعليم العام، 381٬5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلــغت 136.5 ألف طالب وبنسبة زيادة  5.7٪.

بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكومية  83 ٪، بالمدارس الخاصة 17٪ خـلال العام الدراسي 2022/2023، مقابل 84٬2٪  بالمدارس الحكومية، 15.8 ٪  بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2021/2022.

الثانوي الفني:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2٬3 مليون طـالب خلال العام الدراسي 2022/2023، مقـابل 2٬2 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي 2021/ 2022 بــــزيادة بلــغت 59.6 ألــف طــالب وبنسبة زيادة 2.7٪.

46.9 ٪ نسـبة الطــــلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 41٬1٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 12٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2022/2023 من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.

المؤشرات الإحصائية العالمية:
بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بالعالم العربي 34٪، وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41% وهو أقل كثيرًا من أوروبا وآسيا الوسطى حيث بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بها 79٪. (البنك الدولى - 2022).

الإحصاء: 7.3% زيادة في صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

الإحصاء: معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية عن شهر أكتوبر 2023 يسجل 38.5%

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التعليم العالي المعاهد العليا الخاصة التعليم قبل الجامعي

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