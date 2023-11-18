السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

إبراهيم السجيني رئيس
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد ،فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام. 

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