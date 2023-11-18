إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

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