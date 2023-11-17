فوائد الحرنكش، يقوي المناعة ويساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق لاذع ومميز وله عشاق كثيرون بسبب مذاقه اللاذع.

وفوائد الحرنكش، عديدة حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية ويساعد في علاج أمراض عديدة وينصح به الخبراء.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الحرنكش من الفاكهة التي تزرع في خوض النيل وتظهر في مواسم محددة حيث ينتشر بالأسواق وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش

واضافت منى، أن الحرنكش له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ، هذا بجانب الكربوهيدرات والبروتينات، ونسبة عالية من الألياف.

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فوائد الحرنكش، فيتو

فوائد الحرنكش

وتابعت، أن من فوائد الحرنكش:-

يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.

يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.

يعزز من صحة الجهاز العصبي.

يحمي من تليف الكبد والكلى.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.

يقوي العظام والأسنان والمفاصل.

يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.

يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.

يعزز حاسة البصر ويقوى النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.

يقوي المناعة.

يقوي المناعة. يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.

يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.

يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.

يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.

تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.

محاذير تناول الحرنكش الأخضر

وحذرت الدكتورة منى أيمن، من تناول الحرنكش الأخضر أو الغير ناضج، لأنه يحتوى على مركب السولانين وهي مادة سامة تسبب النزلات المعوية، لذا عند تناوله يجب التأكد من أنه كامل النضج ولونه أصفر تماما.

أضرار الحرنكش

واضافت، أنه رغم فوائده لا يجوز الإفراط في تناوله، لأن كل ما زاد عن حده انقلب ضده، فإن الإفراط في تناول الحرنكش له مضاعفات خطيرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية.