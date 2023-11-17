الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الحرنكش، يقوي المناعة ويساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا

الحرنكش، فيتو
الحرنكش، فيتو

فوائد الحرنكش، الحرنكش من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق لاذع ومميز وله عشاق كثيرون بسبب مذاقه اللاذع.

وفوائد الحرنكش، عديدة حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية ويساعد في علاج أمراض عديدة وينصح به الخبراء.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الحرنكش من الفاكهة التي تزرع في خوض النيل وتظهر في مواسم محددة حيث ينتشر بالأسواق وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش 

واضافت منى، أن الحرنكش له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ، هذا بجانب الكربوهيدرات والبروتينات، ونسبة عالية من الألياف.

Advertisements

فوائد الحرنكش، فيتو 

فوائد الحرنكش 

وتابعت، أن من فوائد الحرنكش:-

  • يعزز الشعور بالشبع ويساعد في حرق الدهون وبالتالي هو مهم في عملية إنقاص الوزن.
  • يعالج أي ضرر بالشفرة الوراثية بالجسم لاحتوائه على مجموعة فيتامين ب.
  • يعزز من صحة الجهاز العصبي.
  • يحمي من تليف الكبد والكلى.
  • يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم.
  • يقلل نسبة السكر والضغط بالدم.
  • يقوي العظام والأسنان والمفاصل.
  • يحمي من الالتهابات ويساعد في علاجها.
  • يعزز القدرة الجنسية لاحتوائه على الفسفور.
  • يعزز حاسة البصر ويقوى النظر لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين أ.
    يقوي المناعة.
  • يغذي جذور الشعر ويحافظ على لونه، ويزيد من لمعانه.
  • يقاوم الخلايا التالفة بالجسم وبالتالي يحمي من السرطان.
  • يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، وأهمها الكالسيوم، وهو من العناصر اللازمة لصحة العظام والأسنان والأظافر، بالإضافة إلى احتواء الحرنكش على فيتامين (ج)، الذي يحسن المزاج العام.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد.
  • تعمل المعادن الموجودة في الحرنكش على تقليل تشنجات الحيض.

محاذير تناول الحرنكش الأخضر 

وحذرت الدكتورة منى أيمن، من تناول الحرنكش الأخضر أو الغير ناضج، لأنه يحتوى على مركب السولانين وهي مادة سامة تسبب النزلات المعوية، لذا عند تناوله يجب التأكد من أنه كامل النضج ولونه أصفر تماما.

txt

فوائد زبدة الشيا للشعر، ترطب الشعر وتقوية من الجذور وتعالج تقصفه

txt

فوائد الأفوكادو، يعالج النحافة والكوليسترول ويحارب الشيخوخة والسرطان ومهم للصغار

أضرار الحرنكش 

واضافت، أنه رغم فوائده لا يجوز الإفراط في تناوله، لأن كل ما زاد عن حده انقلب ضده، فإن الإفراط في تناول الحرنكش له مضاعفات خطيرة أبرزها الإسهال وتلف القلب لدى الذكور، كما أنه يمكن أن يسبب الحساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحرنكش فوائد الحرنكش محاذير الحرنكش الأخضر اضرار الحرنكش القيمة الغذائية الموجودة في الحرنكش الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد فول الصويا للصحة، يحافظ على صحة القلب

فوائد البصل الأخضر، لصحة البشرة والحماية من السرطان

فوائد زبدة الشيا للشعر، لتقويته وحمايته من التساقط

فوائد ورق الجوافة الصحية، ويحظر على هؤلاء تناوله

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

جيش الاحتلال يغتال خالد أبو هلال قائد حركة الأحرار الفلسطينية

منتخب مصر يغادر إلى ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

بيعته الشقة والعربية، كواليس استدراج سيدة لشاب واحتجازه في أكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة جديدة: الأنهار الجليدية مهددة بالذوبان (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج السبت 18-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

وداعا سماعة الطبيب، أجهزة جديدة تسمع أصوات أعضاء الجسم

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

أعراض مرض الالتهاب السحائي عند الأطفال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية عن المطر والرعد والبرق والبَرَدَ والريح يجهلها البعض

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية