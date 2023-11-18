ذكرى ميلاد أحمد زكي.. كيف صنعت ثلاثية اليتم والوحدة والعزلة قصة نجاح النجم الأسمر؟

أحمد زكى، فنان وممثل عبقرى وموهبة فريدة، صاحب بشرة سمراء وشعر مجعد، لقب بالنجم الأسمر، عرف بخفة الدم وتقليد الفنانين، وجسد الأدوار الصعبة، واستطاع ان يثبت وجوده كفنان وسط اباطرة التمثيل وقت ظهوره، ورحل عام 2005.



لم ينتمى أحمد زكى في حياته لاتجاه أو حزب أو مذهب وفى هذا يقول: حزبي هو فني وانا غيور على مصلحة مصر ولست منضما تحت أي لواء أو حزب.

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ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 1946 بالشرقية، ودرس بمدرسة الزقازيق الثانوية الصناعية قسم البرادة وتفوق في فريق التمثيل بالمدرسة وحصلت مدرسته على الجائزة الأولى في التمثيل بسبب ثلاث مسرحيات قام احمد زكى بتمثيلها وهي “أحمس، الطريق الأبيض، غاب القمر” وكانت لجنة التحكيم مكونة من: محمد توفيق، عبد المنعم إبراهيم، محمود السباع ونصحوه بالانضمام إلى معهد التمثيل، فجاء الى القاهرة وعمل بلاسيرا في أحد المسارح.

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أحمد زكى فى بداياته

عانى أحمد زكي في حياته ومنذ ميلاده متاعب كثيرة، بعد ان رحل أبوه، فقد عاش حياة اليتم والوحدة والعزلة، حتى أنه قضى حياته وحيدا، يقول عن نفسه: حياتي ميلودراما كأنها من أفلام حسن الإمام، توفي والدي وأنا عمري ست سنوات، أتى بي ثم تركني في الدنيا وحيدا، أمي كانت فلاحة بسيطة صغيرة السن لا يجوز أن تظل عزباء وحيدة في الدنيا فزوجوها وعاشت مع زوجها، ومن بيت خالي إلى بيت جدتي حتى كبرت في بيوت العائلة بلا أخوة أو أم، ولم أرى أمي إلا بعد زواجها بعامين، جاءت إلى بيت جدتي ووجدتها امرأة منكسرة حزينة تنظر إلى بعينين حزينتين وقبلتني وانصرفت دون أن تنطق معي كلمة واحدة.

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عروض بمراكز الشباب

وأضاف أحمد زكى: عشت أكبر من سنى حزينا ووجدت في التمثيل الهروب من احزانى وكانت البداية في المسرح المدرسى الذى اصبح همي وبيتي في فرقة التمثيل بمدرسة الزقازيق التي كانت تقدم عروضها بمراكز الشباب وقصور الثقافة.

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هاللو شلبى كانت البداية

كانت البداية الفنية للفنان أحمد زكى حين التحق بمعهد التمثيل واختاره الفنان عبد المنعم مدبولى لتقديم دور صغير في مسرحية هاللو شلبى التي يقوم بإخراجها، ونجحت المسرحية نجاحا كبيرا ولفت إليه الأنظار بميلاد نجم كوميدى جديد في هاللو شلبى.

أحمد زكى فى فيلم ابناء الصمت

يقول أحمد زكى عن نفسه: ربما أكون مكتئب أحيانا حيث يحضرني الاكتئاب في فترات تكون مرت خلالها أحداثا هزتني من الداخل، إلى جانب أنني شديد التشاؤم أنزل إلى أعماق اليأس، أيضا كنت في نفس الوقت شديد التفاؤل من مجرد كلمة أو بارقة أمل من صديق، وهناك عالم نفساني ساعدني كثيرا في السنوات الأخيرة، وارى أن مرجع كل ما عانيت هو الطفولة اليتيمة التي عشتها.

رشح أحمد زكى لأداء الدور الذى أداه نور الشريف في فيلم "الكرنك" لكن رفضت سعاد حسني وقالت: "هوه ده اللى حايمثل أمامى ويبوسنى "، بعدها حاول أحمد زكى الانتحار، ليقدم بعده دورا صغيرا فى فيلم "ولدى "عام 1972 مع فريد شوقى، ليعود إلى سعاد حسنى أول بطولة سينمائية فى فيلم “شفيقة ومتولى".

أحمد زكى ورغدة فى فيلم كابوريا

قدم أحمد زكي للسينما مجموعة من الأفلام الناجحة مثل البريء، الهروب، البيه البواب، الراقصة والطبال، معالي الوزير، النمر الأسود، كابوريا، أبناء الصمت، العوامة 70، ضد الحكومة، موعد مع العشاء، وآخر أفلامه فيلم "حليم" الذي عرض بعد رحيله.

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شخصية عبد الناصر والسادات

وجاءت مرحلة تجسيد حياة الزعماء في ناصر 56 وأيام السادات، وكان يتمنى تقديم شخصيات المشير عبد الحكيم عامر والشيخ محمد متولي الشعراوي ومحاكمة سيد قطب وإعدامه، يقول أحمد زكي عن دوره في فيلم ناصر 56: كاد قلبي أن يتوقف أثناء تجسيدي لمشهد إلقاء عبد الناصر لخطابه من فوق منبر الأزهر أثناء العدوان الثلاثي على مصر، فقد شعرت به في قمة قوته وضعفه وخوفه على بلده ولجوئه إلى الأزهر الشريف.

احمد زكى قبل النهاية

وحول تجسيد الشخصيات التاريخية يقول أحمد زكي: كل ما يهمني في عملي أن يقتنع المشاهد بالشخصية التي أؤديها، وأن تجسيد شخصية رئيس أو زعيم أصعب مليون مرة من تجسيد شخصية عادية، فمثل هذه الشخصيات التاريخية تحتاج إلى تجسيدها بحيادية وتحتاج إلى الصدق والأمانة في عرض الأحداث والأهم من ذلك أن اقتنع بالشخصية أولا.

خريج الصنايع فى الايام



جاء أحمد زكي في ذلك الوقت مسلسل " الأيام " عن حياة الدكتور طه حسين الذى كان اول بطولة لأحمد زكى، كان في البداية مرشحا لأداء دور أحد شيوخ الازهر في المسلسل وبعد رفض عزت العلايلى ومحمود يس لدور طه حسين في المسلسل قدم مساعد المخرج احمد زكى الذى كان قد حفظ الدور بحكم وجوده في الاستديو الى المخرج يحيى العلمى، لكن المشكلة كانت في امينة رزق التي اعترضت وقالت (يابتاع الصنايع انت ابعد عن الدكتور طه حسين) ورفضت ان يقوم بالدور لكن أصر المخرج على اختياره ونجح نجاحا مذهلا في أدائه للدور.

أحمد زكى فى مسلسل الايام

وقال المؤرخ الفني محمد شوقى:إن الفنان أحمد زكى كان عند تقديم فيلم أو مسلسل يدرس الشخصية جيدا ويتعايش معها، حتى تظهر بصدق على الشاشة، وكان لا يقبل أكثر من عمل فى وقت واحد حتى يعطى لكل عمله حقه، وهذا سر نجاحه فى جميع الشخصيات التي أداها من السينما.

احمد زكى وزوجته الاولى والاخيرة هالة فؤاد

تزوج أحمد زكي من الفنانة هالة فؤاد التي التقى بها أثناء تصوير فيلم " الرجل الذى فقد ذاكرته مرتين " لكن سرعان ما دبت الشائعات والأقاويل الكثيرة عن علاقة الفتى الأسمر بكثير من الفنانات، وكلما شاركته إحداهن عملا فنيا أثيرت الشائعات عن علاقة بين النجمين، ومنهن: سعاد حسنى ونجلاء فتحى ورغدة وشيرين سيف النصر، وبسبب غيرة هالة فؤاد من علاقته بسعاد حسني التي ارتبط بها اثناء تصوير المسلسل التلفزيوني هو وهي حتى وقع الطلاق بعد عامين من الزواج وانجابه ابنه الوحيد هيثم، واعترف زكى بعد وفاتها مريضة بالسرطان انه ظلمها كثيرا بالرغم من شدة حبه لها ولم يحب او يتزوج غيرها.



وقال أيضا: ليست الحقيقة أن سعاد حسنى هى سبب الطلاق بينى وبين هالة. سعاد زميلة وصديقة وهالة زوجتى وحب عمرى وأم ابنى الوحيد تزوجتها بعد قصة حب جميلة، وكان نفسى هالة تحقق أمنيتي فى أن تبتعد عن الوسط الفنى وتتفرغ لى ولابنى.. هى أرق من نسمة الصباح والوسط الفنى صاخب و"دوشة" وعدم استقرار، وهى منذ البداية لم تخطط لأن تكون ممثلة ولم تحلم بالنجومية وهذا ما كان يحيرنى، صحيح أنها مثلت وهى طفلة ومثلت وهى فى المدرسة لتنقذ موقفا بعد اعتذار إحدى الفنانات عن فيلم كان يخرجه والدها المخرج أحمد فؤاد.

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