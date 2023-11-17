الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

في ذكرى ميلاده؛ واحد من الناس يعرض مقتنيات أحمد زكي من داخل مكتبه

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس ؛ فيتو

بمناسبة ذكرى ميلاد  الفنان الراحل أحمد زكي، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس على قناة الحياة؛ محمد وطنى الصديق ورفيق المشوار للراحل أحمد زكى، في حلقة الأحد المقبل.

ويكشف رفيق أحمد زكي أسرارا وكواليس تذاع لأول مرة وصور ومقتنياته الخاصة من داخل مكتبه.

  مكالمة الرئيس مبارك 

 

 كما  يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس محمد حسنى مبارك لأحمد زكى اثناء تواجده فى المستشفى، وكيف استقبل خبر رحيل الفنانه هاله فؤاد، ولماذا  لم يتزوج احمد زكى مره اخرى. 

كما يكشف تفاصيل علاقة الفنانة رغدة بأحمد زكى وتواجدها معه  بالمستشفى  طول فتره علاجه؛ وتفاصيل مشروع زواج  أحمد زكى من الفنانه نجلاء فتحى قبل زواجها، وعلاقته بالفنانة سعاد حسنى.

ويكشف ايضا تفاصيل خناقة أحمد زكى مع المخرج محمد خان فى فيلم السادات، وحقيقه فقدان بصر أحمد زكى فى آخر أيامه وكواليس تصوير فيلم العندليب.

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برنامج واحد من الناس

 

برنامج واحد من الناس يقدمه الإعلامي عمرو الليثي يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة في تمام العاشرة مساء.

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