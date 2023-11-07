لبلبة: كنت محظوظة بتقديم عملين محفورين في تاريخ السينما مع أحمد زكي

مع احتفال المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بالراحل أحمد زكي وإهدائه هذه الدورة، أعربت النجمة لبلبة في كلمتها عنه في ختام الدورة الثالثة عن سعادتها وفخرها بالعمل مع هذا العملاق كما وصفته.

وقالت: "هذه الدورة بإسم الراحل العظيم أحمد زكي، ولقد كان لي الشرف بالعمل معه من خلال فيلمين وهما "ضد الحكومة" و"معالي الوزير"، فلقد كان زكي فنانا عظيما، وشديد التميز، أعطي كل حياته للفن، وكان دائما همه الشاغل هو الفن والسينما، وكان دوما يفكر في كيفية تقديمه لأدوار مميزة".

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وعن تجربتها الشخصية معه في كواليس تصوير الافلام قالت: "كان غريبا في طريقة أدائه للشخصيات، فعندما تعاونا معا للمرة الأولي وجدت أداءه يختلف في كل مرة يعاد فيها الشوط لأكثر من 5 أو 6 مرات، فكنت أتعجب من ذلك، وأقع في حيرة من أمري لأنه في كل مرة كان يقوم بتسلمي للجملة بشكل مختلف، فكان لديه عبقرية وكان متفردا بها الحقيقة".



وعن لقائها معه من خلال فيلمي "ضد الحكومة" و"معالي الوزير" أشارت " لقد قدمت معه فيلمين من أحلي أفلامي وكنت محظوظة بتقديم عملين محفورين في تاريخ السينما، والحقيقة إنني في العمل الأول كنت مندهشة من طريقته ومدي تقمصه للشخصية، ولكن في العمل الثاني لم أندهش من طريقته، فكان حتي بعد انتهاء التصوير مستمر في تقمصه للشخصية، فكان يعيش القصة بتفاصيلها حتي مع المتواجدين في موقع التصوير، وصحيح هو فارقنا ولكن فنه العظيم سيعيش مدي الحياة".



وعلي الجانب الآخر استقبلت القنصلية المصرية بنيويورك النجمة لبلبة والنجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير هاني لاشين والفنان المبدع عمرو يوسف، والفنانين المصريين المشاركين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، ومدير المهرجان كرستينا مرزوق، وكان في استقبالهم نائب القنصل العام وزير مفوض أمل نصير والمستشار عمرو كُريّم والمستشار شريف الفخراني.