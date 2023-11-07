هيثم أحمد زكي، محطات أحزان في حياته تصل لحد المأساة، وجريمة قتل طاردته قبل وفاته

هيثم أحمد زكي، فنان شاب في مقتبل العمر، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم، هو تجل الأسطورة الراحل أحمد زكى والممثلة الرقيقة هالة فؤاد، ولقب وريث الفن والوحدة واليتم.



في مثل هذا اليوم 7 نوفمبر 2019 رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى اكتسب لقب فقيد الفن الشاب، الذى رحل وحيدا كما عاش وحيدا في منزله إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن 34 عاما.

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عانى هيثم احمد زكى منذ يوم ميلاده عام 1984 من مرارة الانفصال بين الأبوين وتربى في بيت جده لأمه المخرج أحمد فؤاد بعد طلاق والديه وزواج والدته الفنانة هالة فؤاد بآخر، فعاش وهو يعاني من الوحدة، وكاد أن يخطو أولى خطواته بعيدًا عن الوحدة التي صحبته طوال حياته بخطوة الخطوبة، ولكن القدر لم يمهله لكي يتمم زواجه.

طفولة حزينة



عشق الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الفن منذ طفولته وبدأ أولى خطواته الفنية عن طريق والده والده الفنان القدير أحمد زكى ورغم امتلاكه الموهبة الفنية ومقومات التمثيل إلا أن مقارنته الدائمة بوالده أخرت تقدمه في هذا المجال، ليؤثر عليه أيضا وبشدة رحيل والدته الفنانة هالة فؤاد مصابة بمرض السرطان بعد معاناة شديدة لتتركه وحيدا في كنف جده الذى رحل وهيثم في التاسعة من عمره لينتقل بعدها للعيش مع والده الذى كان قد أصابه مرض السرطان أيضا وظل الابن مع أبوه في رحلة مرضه حتى رحل عام 2005.

هيثم طفلا مع والدته هالة فؤاد



محطة حزينة أخرى كانت في حياة ابن الوحدة واليتم هيثم أحمد زكي، بعدما فارقت جدته الحياة بعد عامين من وفاة والده، فتوفيت في عام 2007، أثناء تصويره فيلم البلياتشو، لتترك في نفسه أزمة وصدمة نفسية حادة خاصة أنه كان شديد التعلق بها، وبعد مرور أربع سنوات، توفي خاله المخرج أشرف فؤاد عام 2011، فهو كان آخر أفراد عائلته لتبدأ وحدته الاجبارية التي أثرت في حالته النفسية بشكل كبير.

علامة استفهام فى النهاية



مشوار فنى قصير أمضاه الشاب هيثم احمد زكى لم يزد عن 8 مسلسلات كان آخرها مسلسل " علامة استفهام " وستة أفلام، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بمع المخرج شريف عرفة بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2.

هيثم أحمد زكى فى فيلم كف القمر

ووسط تلك الوحدة لم يكن هيثم أحمد زكى محاطًا بمثل ما كان محاط به والده من الأصدقاء والمعارف، إلا من قلة من المقربين الذين أنزلهم هيثم أحمد زكي منزلة الاخوة والصداقة وكان من بين أبرز هؤلاء الفنانة ناهد السباعي، التي ارتبطت بصداقة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، منذ الطفولة، وأكدت أن أسرتها وأسرته بطبيعة عملهم كانوا يتقابلون كثيرًا، موضحة أنها كانت تدرس فى نفس الجامعة التي كان يدرس فيها هيثم.

وأضافت أنها عملت معه في فيلم "سكر مر" ومسلسل "سبع وصايا "، وأشارت إلى أن هيثم أحمد زكي كان شخصية كتومة ولا يتحدث مع أحد، وكان له أصدقاء محدودة، ولكنه الله عوضه بظهور محبين ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي بعد وفاته.

في يناير 2011 كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكى متهما بجريمة قتل لأنه كان يملك مسدسًا ورثه عن والده، سُرِق منه أثناء فوضى ثورة يناير، ونفذت بهِ جريمة قتل في صعيد مصر فظل متخفيًا حتى قبض على القاتل الحقيقي، وتبرئتهُ من تهمة القتل.

هيثم احمد زكى مع خطيبته انجى

كانت آخر المحطات النسائية في حياته إنجي سلامة، والتي كشفت عن مضمون المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما ليلة وفاته، وقالت في منشور لها عبر حسابها الشخصى:إن آخر شيء قاله لها على التليفون هو "لا إله إلا الله وأستغفر الله"،

رحيل مفاجئ

وإنجي سلامة تعمل كخبيرة طاقة، وأعلنت وهيثم أحمد زكي خطبتهما قبل عام من وفاته، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يكن يظهرا معا في أية مناسبات عامة، وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي هي من اكتشف وفاته، بعد محاولتها الاتصال به أكثر من مرة ليتملكها الشك فتطلب من حارس العقار كسر باب شقته، ليجدوه قد فارق الحياة.



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