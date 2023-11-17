الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل السينابون، أوفر وأحلى من الجاهز

السينابون، فيتو
السينابون، فيتو

طريقة عمل السينابون، السينابون من الحلوى الشهيرة التى تقدم بالصوصات المميزة والسينابون هي مخبوزات تقدم بالقرفة ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل السينابون سهلة وبسيطة، وبعد أن كانت تقدم فيى مطاعم محددة، أصبح من السهل على ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بمكونات بسيطة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل السينابون.

مكونات عمل السينابون:-

6 كوب دقيق

ملعقة خميرة فورية

2 بيضة

2 كوب ماء دافئ للعجن

3 ملاعق كبيرة زبد مذاب

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

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6 ملاعق كبيرة لبن بودر

للحشو

كوب زبد

كوب سكر

2 ملعقة قرفة

لعمل صوص السينابون المميز

كوب جبن كريمي

كوب سكر بودر

3 ملاعق زبد لين

طريقة عمل السينابون:-

  • نذوب اللبن البودر فى كوب ماء، ونأخذ الكوب الآخر ونضيف له السكر والخميرة ونقلب جيدا ونتركها جانبا.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق ونضيف له الزبد والبيض والملح والبيكينح بودر ونقلب جيدا ثم نضيف اللبن ونعجن جيدا، ثم نضيف الخميرة ونستمر بالعجمي لمدة 10 دقائق.
  • حتى نحصل على عجين متجانس مع مراعاة أنه يكون لين وملتصق قليلا.
  • ثم نترك العجين يستريح ويختمر حتى يتضاعف حجمه، ثم نفرد العجين على سطح مستوى مرشوش بالدقيق.
  • نفرد العجين جيدا بالنشابة بسمك 1 سم.
  • ثم ندهن العجين بالزبد ونرشه بالسكر والقرفة، ثم نلف العجين رول بالتشاور.
  • ثم نقطع العجين بالسكين قطع متساوية.
  • نحضر صينية مدهونة زبد، ونرص بها وحدات السينابون، ثم نغطى الصينية ونتركها لمدة 15 دقيقة.
  • ثم ندخلها الفرن الساخن لمدة 20 دقيقة، ثم تراقبها إذا ارتفعت واحمر لونها فهذا دليل أنها ناضجة.
  • ثم نحضر الصوص، حيث نخفق الزبد مع الجبن ثم نضيف السكر ونستمر بالخفق حتى يذوب السكر ونحصل على قوام كريمي ناعم.
  • ثم نزين السينابون بصوص الجبن عقب خروجه من الفرن.
  • ثم يقدم بعدها ساخنا.
  • ويمكن عمل السينابون بصوص الكراميل
طريقة عمل السينابون، فيتو 

ولعمل صوص الكراميل

مكونات عمل الكراميل بالسكر:-

2 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة نشا

كوب ماء

طريقة عمل الكراميل بالسكر:-

  • نحضر حلة ونضعها على النار ونضيف لها السكر بدون تقليب.
  • ننتظر حتى يبدأ لون السكر يتغير ويتحول إلى اللون البني.
  • ثم نتركه قليلا حتى يذوب تماما.
  • ثم نضيف الزبدة للسكر ونقلب جيدا.
  • ثم نذوب النشا في الماء جيدا ونضيفهم إلى خليط السكر والزبد.
  • ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نرفعه من على النار ونحفظه في زجاجة معقمة ومحكمة الغلق.
  • ويكون جاهز للاستخدام حيث يستخدم في تزيين السينابون.
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