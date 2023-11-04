فوائد العسل الأسود لصحة العظام والمفاصل والقلب

فوائد العسل الأسود، ترتبط دائما في الأذهان بعلاج الأنيميا، ودعم الجسم بالحديد، وبالفعل هذه المعلومات صحيحة، ولكن فوائد العسل الأسود تمتد لأكثر من ذلك، فيمكن أن يساعد العسل الأسود في علاج العديد من المشاكل الصحية، نظرا لأنه مصدر غني بالعناصر الغذائية؛ مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامينات B، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية.

فوائد العسل الاسود للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العسل الأسود للجسم مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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تعزيز صحة العظام

يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم، وهما من أهم المعادن اللازمة للحفاظ على صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

تخفيف التهاب المفاصل

يساعد العسل الأسود على تقليل الالتهاب والألم الناتجين عن التهاب المفاصل، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الالتهاب.

تحسين صحة القلب

يساعد العسل الأسود على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

التحكم بمستويات السكر في الدم

يساعد العسل الأسود على التحكم بمستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على إبطاء عملية امتصاص السكر في الدم.

تعزيز المناعة

يساعد العسل الأسود على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

تحسين المزاج

يساعد العسل الأسود على تحسين المزاج ورفع الطاقة، وذلك لاحتوائه على مضادات الاكتئاب التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

تسريع شفاء الجروح

يساعد العسل الأسود على تسريع شفاء الجروح، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

علاج الإنيميا

العسل الأسود مصدرًا جيدًا للحديد، حيث تحتوي ملعقة كبيرة منه على حوالي 20% من حاجة الجسم اليومية للحديد. كما أنه يحتوي على حمض الفوليك، وهو فيتامين أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء، لذلك، فهو مفيدًا في علاج فقر الدم، خاصةً فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول 100 جرام من العسل الأسود يوميًا لمدة 6 أسابيع أدى إلى زيادة مستويات الهيموجلوبين في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. كما وجدت الدراسة أن تناول العسل الأسود أدى إلى تحسن أعراض فقر الدم الأخرى، مثل التعب والضعف.

العسل الأسود وفوائده

الجرعة اليومية من العسل الأسود

يوصى بتناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود يوميًا، ويمكن تناوله مع الماء أو الحليب أو الشاي أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة.

الاحتياطات اللازمة عند تناول العسل الأسود

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه العسل أو أي من مكوناته عدم تناوله.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري؛ تناول العسل الأسود بحذر، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

يجب عدم تخزين العسل الأسود في مكان دافئ، أو معرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك للحفاظ على خصائصه.