أسعار الدواجن اليوم.. تراجع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية.. تصاعد أعلاف الصويا واستقرار الذرة المستوردة

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت 18-11-2023، انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، فيما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، «فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم السبت 18 نوفمبر 2023.

ارتفاع سعر أعلاف الصويا واستقرار أسعار الذرة المستوردة

فيما استقر سعر الكتكوت والبيض في الأسواق، مقابل ارتفاع سعر أعلاف الصويا واستقرار أسعار الذرة المستوردة.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم السبت

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم السبت، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم السبت

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم السبت 18 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم السبت

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم السبت، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم السبت، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 63 إلى 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 87 إلى 88 جنيهًا في المزرعة مقابل 98 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73.7 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 84 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 115.8 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 110 جنيهات إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم السبت مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم السبت نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم السبت

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 118 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 123 إلى 124 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 148 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 33 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 34500 جنيه، كسب صويا بسعر 34500 جنيه.

الدواجن ، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن اليوم السبت

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم السبت، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر 23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 25 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 18 إلى 19 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أبيض بسعر 30 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 25 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 25 إلى 29 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، مع تطبيق عدد من الشركات للتخفيضات المعلنة في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، إضافة إلى عدم إنضمام عدد كبير من الشركات المنتجة إلى المبادرة الحكومية، الأمر الذي كان سببًا في تفاوت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وعلى رأسها سعر السكر والأرز والبيض.

الدواجن، فيتو

نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية

وتراوحت نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية من 15 إلى 25%، على 7 سلع رئيسية هم الأرز ومنتجات الألبان والمكرونة والفول والعدس والزيت والسكر، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

وأقر رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إطلاق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، سعر الدواجن والبيض في السوق، ليباع سعر كيلو الفراخ بـ 65 جنيهًا في المزرعة، قيما يصل سعر البيض إلى 115 جنيهًا في المزرعة أي جملة، بينما تصل أقصى سعر لكرتونة البيض للمستهلك بـ 125 جنيهًا.

140 جنيهًا سعر كرتونة البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

ورصدت فيتو خلال جولتها ارتفاع سعر البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع العذائية، إذ بلغ سعر طبق البيض في المحال التجارية نحو 140 جنيهًا.

أسعار البيض خارج المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فيتو