الدواجن البيضاء تسجل 70 جنيها، انخفاض في أسعار الدواجن بالبحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم الخميس، وحسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاعا في بعض الأنواع وانخفاضا في الآخر خلال الفترة الأخيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 70 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 67 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

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كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 105 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 145 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد والبط السوداني 125 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 90 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنيهات، بينما سجل الأرانب 110 جنيهات وكيلو البانية بسعر 160 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 85 وزوج الحمام بسعر 100 جنيه.

وأكد وليد حجازي أحد أصحاب محال الدواجن بالمحافظة أن مع ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة أدى ذلك إلى ركود بالأسواق وقلة إقبال المواطنين على شراء الدواجن بأنواعها ولكن مع الانخفاض بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.

وأوضح بسام رضا أحد العاملين بالقطاع، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة وتوقف الكثير من تجار الدواجن عن العمل إلى غلق عدد من المزارع، حيث لم يستطعوا مواكبة ارتفاع الإيجار من كهرباء أو غاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور و لكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار.