الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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 أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 14200 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 14200 جنيه للطن، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه للطن، ذرة تركي بسعر 13300 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 15 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الخميس، سجلت صويا 46% بسعر 33500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 33500 جنيه للطن، صويا 44% بسعر 32 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22400 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22800 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22500 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21900 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20700 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الخميس نحو 20700 جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19500 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 19 ألف جنيه للطن. 

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الخميس، سعر قدره 43200 جنيها للطن، بارتفاع 1200 جنيه عن سعره السابق، فيما بلغ سعر الردة نحو 10500 جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الخميس

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الخميس، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12700 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، قمح روسي 12.5% بسعر 13200 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الخميس، فبلغ سعر  دقيق مستخرج 24 نحو 14750 جنيها للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14900 جنيهًا للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الخميس

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 55 ألف جنيه للطن، زيت الصويا مستورد خام نحو 51500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 53 ألف جنيه.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، سعر الذرة المستوردة والصويا يواصل الارتفاع في الأسواق

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أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الخميس

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه للطن، زيت عباد مكرر بسعر 56 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 52 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 56 ألف جنيه للطن.

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