الإثنين 13 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الاثنين 13-11-2023، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، وانخفض أيضًا سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو 3 جنيهات خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

 

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الاثنين

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الاثنين، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الإثنين

 «فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الإثنين، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 64 إلى 65 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 89 إلى 90 جنيهًا في المزرعة مقابل 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 76.7  جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 115.7 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 76 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الإثنين نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الإثنين

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 124 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 152 إلى 153 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13300 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 29 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 31 ألف جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الإثنين، سجل علف بادي 23% بسعر 22950 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر  22900 جنيه، علف ناهي 19 % سعر 22800 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 29 جنيهًا إلى 29.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 21  جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 17 إلى 18 جنيهًا. 

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين  سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 32.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 32.5 إلى 34 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 32 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

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تجارية الجيزة: توقعات بارتفاع أسعار الدواجن والبيض 10%، وأسعار مبادرة الحكومة لا تلائم تكاليف الإنتاج

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ارتفاع أسعار البيض وانخفاض سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأحد

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