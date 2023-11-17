الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الجمعة 17-11-2023، ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو  جنيهين، فيما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي  خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع.

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض بالأسواق خارج المبادرة الحكومية

وتراجعت أسعار البيض من جنيهين إلى 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، كما انخفض سعر الكتكوت من جنيه إلى 3 جنيهات، مقابل استقرار أسعار الأعلاف.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الجمعة

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الجمعة

 «فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الجمعة

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الجمعة مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الجمعة، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الجمعة، بلغ سعر الفراخ البيضاء من 65 إلى 66 جنيهًا في المزرعة، و76 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 87 إلى 88 جنيهًا في المزرعة مقابل 98 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 75 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 114.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الجمعة مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الجمعة نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الجمعة

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 118 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 123 إلى 124 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 148 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 31500 جنيه، علف صويا 46% بسعر 33500 جنيه، كسب صويا بسعر 33500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الجمعة، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر  23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الجمعة، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 25 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 18 إلى 19 جنيهًا. 

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين  سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت بلدي من 11 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة

 وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، سجل كتكوت أبيض بسعر 30 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 25 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 25 إلى 29 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

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