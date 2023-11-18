السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

خطورة التقليد بدون وعى، حلقة جديدة في رواق الطفل بالجامع الأزهر اليوم

الجامع الأزهر الشريف،فيتو
الجامع الأزهر الشريف،فيتو

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر 

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

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ويحاضر في الملتقى الشيخ إمام على، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والذي سيتناول موضوع شائك ومنتشر بين الأطفال والشباب خلال الآونة الأخيرة وهي "خطورة التقليد بدون وعى"، بينما يستعرض الدكتور على حبيب الله، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح "المفعول المطلق".

الجامع الأزهر 

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

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