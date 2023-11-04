السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

"مكانة القدس في الإسلام"، الجامع الأزهر يطلق اليوم ثامن مواسمه ضمن برامجه الموجهة للمرأة

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

يطلق الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، أولى حلقات الموسم الثامن من البرامج الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان" مكانة المقدسات في الإسلام"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

 

مكانة القدس في الإسلام

وتأتي أولى حلقات الموسم الثامن تحت عنوان: "مكانة القدس في الإسلام "، ويحاضر فيها كلٌّ من د. فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، ود. أم هاشم حسن عبده، أستاذ مساعد بقسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وتدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

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وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدًا أن ندوة السبت المقبل، هي أولى ندوات الموسم الثامن ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

 

الرواق الأزهري

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم السبع الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحًا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

 

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