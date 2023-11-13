الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الجامع الأزهر يعلن بدء قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية

الدراسة في الجامع
الدراسة في الجامع الأزهر، فيتو

أعلن الجامع الأزهر فتح باب القبول لدراسة العلوم الشرعية والعربية برواق الجامع الأزهر وفروعه على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمامه الكبير بهذه العلوم، وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي تحصيلها طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تهدد الأمن المجتمعي، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الدراسة في الرواق الأزهري بالجامع الأزهر 

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية تأتي على ثلاث مراحل، كل مرحلة تنقسم إلى مستويين؛ التمهيدية والمتوسطة، ومدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية وتتشعب إلى أربع تخصصات: (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

Advertisements

كما حددت إدارة الرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشروط العامة لقبول المتقدمين؛ بحيث يحق التقدم للمرحلة التمهيدية من جميع الفئات العمرية والحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية وغير الأزهرية، كما يحق للحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو أحد المعاهد الشرعية الالتحاق بالمرحلة المتوسطة – المستوى الأول، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والكليات الأزهرية الالتحاق مباشرة بالمرحلة التخصصية - المستوى الأول.

بوابة الأزهر الإلكترونية 

وعن كيفية التقدم للالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، بيّن الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنه سيتم عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية.

والأعداد المتاحة بنظام الحضور المباشر محدودة، وعليه تكون الأولوية بأسبقية التسجيل، وعلى المتقدم الالتزام باختيار المرحلة التي يستوفي شروطها، وسوف تقوم إدارة الرواق الأزهري بمراجعة الطلبات وتسكين كل دراس بالمرحلة المناسبة له مع مراعاة رغبة الدراس، علمًا بأن نظام الحضور المباشر متوفر فقط في سبع عشرة محافظة (القاهرة - أسوان - الأقصر- قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية - الغربية - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ - بورسعيد- القليوبية -  دمياط )، أما نظام التعليم عن بعد يتوفر في كافة فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية.

txt

"مكانة القدس في الإسلام"، الجامع الأزهر يطلق اليوم ثامن مواسمه ضمن برامجه الموجهة للمرأة

txt

وسائل النصر في الإسلام.. الجامع الأزهر يعقد اليوم ملتقى شبهات وردود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدراسة في الرواق الأزهري بالجامع الأزهر بوابة الازهر الالكترونية احمد الطيب شيخ الازهر الجامع الأزهر الدراسة في الرواق الأزهري الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية الدراسة في رواق العلوم الشرعية الرواق الأزهري الرواق الأزهري بالجامع الازهر رواق الجامع الأزهر

مواد متعلقة

"مكانة القدس في الإسلام"، الجامع الأزهر يطلق اليوم ثامن مواسمه ضمن برامجه الموجهة للمرأة

وسائل النصر في الإسلام.. الجامع الأزهر يعقد اليوم ملتقى شبهات وردود

الأكثر قراءة

في استطلاع مثير للجدل، مركز بصيرة يصدم المصريين بإحصائية عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

لدعم الاحتياطي النقدي، الودائع الخليجية تقترب من 29 مليار دولار في البنك المركزي

النواب يوافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل

كروكس: أداء محمد صلاح مع ليفربول يجعل كل شيئا ممكنا

تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية

اتجاه فى الزمالك لتأجيل فتح باب القيد للصيف المقبل

لوبي المصريين ينجح في الإطاحة بالوزيرة المكروهة.. سر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية ومحطات من سجلها العنصري ضد العرب والمهاجرين

الأهلي، كولر يطلب رحيل ثنائي الفريق في يناير

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الاثنين (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية