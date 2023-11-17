السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول فيديو لمجزرة جيش الاحتلال ضد مستشفى الوفا للمسنين في قطاع غزة

هجوم على مستشفى في
هجوم على مستشفى في قطاع غزة، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مشاهد من داخل مستشفى الوفا للمسنين في منطقة الزهراء بقطاع غزة، الذي تعرض لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد مدير المستشفى.

 

هجوم جديد على مستشفى في قطاع غزة 

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن مجزرة جديدة  نفذتها   قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصف مستشفى الوفا للمسنين بمنطقة الزهراء، ما أدى إلى استشهاد مدير المستشفى.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن  حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة ما يقارب 10 آلاف فلسطيني محاصر داخل مجمع الشفاء الطبى فى غزة، بمن فيهم الأطفال الخدّج وحديثى الولادة والمرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

 

Advertisements

 

وأشارت الوزارة، فى بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يفرض حصارا عسكريا، مشددا على مجمع الشفاء الطبي، ويحرم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بداخله من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، فى ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها، لافتة أيضا إلى سيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية فى المجمع، مما حوله إلى سجن كبير.

 

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن وقوع دوي انفجارات في مبنى الجراحات  داخل مستشفى الشفاء، الذي يحاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفذ عملية اقتحام بداخله.


انفجارات داخل مستشفى الشفاء 

وأكدت التقارير وفاة معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن النازحين  الفلسطينيين يواجهون خطر مجاعة محتملة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن استشهاد 40 شخصا، خلال 6 أيام، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على مستشفى "الشفاء" غربي مدينة غزة.

 

حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

وقالت الكيلة: "منذ 11 نوفمبر، وبدء حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، استشهد 40 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، نتيجة الحصار المفروض على المستشفى، وانعدام الوقود اللازم للكهرباء. وأطباؤنا هناك بدون ماء وطعام".

 

ووفقا لها، فإن مستشفى الشفاء، الذي يضم بالإضافة إلى الجرحى والمرضى، ما لا يقل عن ستة آلاف شخص لجأوا من القصف الإسرائيلي، هو المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عددًا من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.

 

مستشفى الشفاء في قطاع غزة

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال نتنياهو: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى"، مضيفًا: "لو كانوا هناك ليتم إخراجهم".

 

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، رافضًا تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلًا: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل"

txt

انفجارات داخل مستشفى الشفاء وتقارير عن وفاة معظم مرضى العناية المركزة

txt

بلينكن يؤكد وجود مراكز قيادة لحماس أسفل مجمع الشفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة مستشفى الوفا مستشفى الشفاء جيش الإحتلال الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء

مواد متعلقة

انفجارات داخل مستشفى الشفاء وتقارير عن وفاة معظم مرضى العناية المركزة

وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 40 شخصا في الحصار الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

بلينكن يؤكد وجود مراكز قيادة لحماس أسفل مجمع الشفاء

الأكثر قراءة

سبوبة اللايف، فنانون اتجهوا للتيك توك من أجل لقمة العيش..أبرزهم فادي خفاجة وأحدثهم مها أحمد (صور)

أول صور من حفل زفاف نجل عمرو أديب

قوات القسام تحاصر جنودا إسرائيليين وتنجح في تصفيتهم (فيديو)

جنون أسعار السجائر بالأسواق.. المارلبورو ترتفع لـ 150 جنيها.. وتاجر يوضح أسباب تفاقم الأزمة

أول رد لـ "خالد بيبو" على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

تعليق محمد بركات على تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال

أحمد حلمي: أتمنى إعادة تقديم هذه الشخصية لـ عمر الشريف

فخ غزة، سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يطرح مؤامرة جديدة لتوريط مصر في القطاع

Advertisements

منوعات

المزيد

زخة شهب الأسديات تزين سماء الليلة وغدا

ميتا بتستثمر فلوسها في إبادة أهل غزة، ويجز يحذف فيسبوك وماسنجر

أحمد العوضي وخالد يوسف يشاركان في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بإيطاليا (صور)

معرض لتسويق منتجات الشباب الحرفية والتراثية ومهرجانات رياضية بمراكز شباب بالوادي الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع سيراليون.. البرازيل ضد الأرجنتين.. بيراميدز ومازيمبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

دعاء الصباح من القرآن الكريم وأدعية وآيات للوقاية من السحر والحسد والعين

الأوقات التي لا يجوز فيها قراءة القرآن، 5 أحكام تتعلق بكتاب الله يجهلها البعض

المزيد
الجريدة الرسمية