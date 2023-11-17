أول فيديو لمجزرة جيش الاحتلال ضد مستشفى الوفا للمسنين في قطاع غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مشاهد من داخل مستشفى الوفا للمسنين في منطقة الزهراء بقطاع غزة، الذي تعرض لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد مدير المستشفى.

هجوم جديد على مستشفى في قطاع غزة

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن مجزرة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصف مستشفى الوفا للمسنين بمنطقة الزهراء، ما أدى إلى استشهاد مدير المستشفى.

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مسنه مصابه بعد قصف الاحتلال مركز الوفاء للمسنين غرب مدينة الزهراء pic.twitter.com/fGOTQKJ9KZ — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 17, 2023

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة ما يقارب 10 آلاف فلسطيني محاصر داخل مجمع الشفاء الطبى فى غزة، بمن فيهم الأطفال الخدّج وحديثى الولادة والمرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

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وأشارت الوزارة، فى بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يفرض حصارا عسكريا، مشددا على مجمع الشفاء الطبي، ويحرم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بداخله من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، فى ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها، لافتة أيضا إلى سيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية فى المجمع، مما حوله إلى سجن كبير.

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن وقوع دوي انفجارات في مبنى الجراحات داخل مستشفى الشفاء، الذي يحاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفذ عملية اقتحام بداخله.



انفجارات داخل مستشفى الشفاء

وأكدت التقارير وفاة معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن النازحين الفلسطينيين يواجهون خطر مجاعة محتملة في قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن استشهاد 40 شخصا، خلال 6 أيام، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على مستشفى "الشفاء" غربي مدينة غزة.

حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء

وقالت الكيلة: "منذ 11 نوفمبر، وبدء حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، استشهد 40 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، نتيجة الحصار المفروض على المستشفى، وانعدام الوقود اللازم للكهرباء. وأطباؤنا هناك بدون ماء وطعام".

ووفقا لها، فإن مستشفى الشفاء، الذي يضم بالإضافة إلى الجرحى والمرضى، ما لا يقل عن ستة آلاف شخص لجأوا من القصف الإسرائيلي، هو المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عددًا من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.

مستشفى الشفاء في قطاع غزة

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال نتنياهو: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى"، مضيفًا: "لو كانوا هناك ليتم إخراجهم".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، رافضًا تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلًا: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل"

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