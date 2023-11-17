أسباب الإصابة بالصداع في خلف الرأس أبرزها التوتر والضغط

توجد العديد من الأسباب المختلفة للإصابة بالصداع في خلف الرأس، وتوجد له حلول مؤقتة، ولكن يجب التعرف على السبب الرئيسي لحدوث ذلك ومعالجته نهائيًا، وقد يؤلمك الجزء الخلفي من رأسك نتيجة لأحد الأسباب التالية.

أسباب الإصابة بصداع خلف الرأس

صداع التوتر، هذا هو النوع الأكثر شيوعا من الصداع، ويحدث ذلك عندما تشد العضلات في فروة الرأس والرقبة، وهذا يسبب الألم على الجانبين والجزء الخلفي من الرأس، وعادة ما يكون ألمًا خفيفًا لا ينبض.

الصداع، فيتو

الوضع السيئ، إذا كان الشخص يميل إلى الانحناء عند الجلوس أو الوقوف، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد العضلات في الجزء الخلفي من الرأس وأعلى الظهر والرقبة والفك، كما يمكن أن يضغط على الأعصاب في تلك المناطق ونتيجة لذلك، يمكن أن يسبب الوضع السيئ صداع التوتر والألم في الجزء الخلفي من رأسك، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

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الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع الناتج عن الوضعية السيئة، قد تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا.

الصداع الناتج عن التهاب المفاصل، العرض الرئيسي لصداع التهاب المفاصل هو الألم في الجزء الخلفي من رأسك والذي يزداد سوءًا عند الحركة، وقد يكون نتيجة التهاب المفاصل في الفقرة الأولى أو الثانية أو الثالثة من العمود الفقري، وقد يكون ذلك أيضًا بسبب التغيرات في البنية العظمية للرقبة أو التهاب الأوعية الدموية في الرأس.

الصداع الناتج عن الضغط المنخفض، ويُعرف انخفاض ضغط الدم التلقائي داخل الجمجمة (SIH) بشكل أكثر شيوعًا باسم صداع الضغط المنخفض، ويحدث هذا عندما يكون هناك تسرب للسائل الشوكي في الرقبة أو الظهر، ويؤدي التسرب إلى انخفاض وسادة السائل الشوكي حول الدماغ.

تشمل أعراض SIH الألم الشديد في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة والذي يزداد سوءًا عند الوقوف أو الجلوس، وعادة ما يتحسن الصداع الناتج عن الضغط المنخفض بعد الاستلقاء لمدة نصف ساعة، ويستيقظ بعض الأشخاص الذين يعانون من SIH مع صداع خفيف يزداد سوءًا خلال اليوم.

يجد معظم مرضى SIH أن علاجات الصداع النموذجية لا تعمل وبدلًا من ذلك، يعتمدون على مزيج من الكافيين والماء والاستلقاء.

الألم العصبي القذالى، هو نوع نادر يسبب من الصداع او الالم في المنطقةالخلفيةمن الرأس، ويتد هذه من الحبل الشوكي إلى فروة الرأس عند إصابتها أو التهابها، ويصف الناس الألم بأنه طعن وشديد، مثل الصدمة، ويمكن أن تستمر لبضع ثوان إلى بضع دقائق وبعد ذلك، قد تشعر بألم خفيف.

الأطباء ليسوا متأكدين من أسباب الألم العصبي القذالي وقد يحدث الصداع عند ممارسة الأنشطة العادية، مثل تمشيط الشعر أو وضع الرأس على الوسادة، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من إصابة في الرقبة أو ورم من الآثار الجانبية.

الصداع خلف الرأس، فيتو

ويشمل العلاج عمومًا استخدام الكمادات الدافئة والتدليك اللطيف، وقد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات ومرخيات العضلات أيضًا، وإذا كنت تعاني من هذا الصداع بشكل متكرر، فقد يصف لك طبيبك مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للصرع لتقليل النوبات.

الصداع عنق الرحم، قد يبدو هذا وكأنه صداع مع ألم في الجزء الخلفي من الرأس، ولكن المشكلة في الواقع هي في الرقبة وهذا ما يسمى بالألم الرجيع، عندما تشعر بالألم في جزء واحد من الجسم ولكنه في الواقع يأتي من مكان آخر.

لا تحدث هذه الأعراض من تلقاء نفسها، فهي صداع ثانوي، مما يعني أنها علامة على مشكلة طبية أخرى وهذا النوع من الصداع يعني وجود مشكلة في العظام أو الأقراص أو الأنسجة الرخوة في الرقبة مثل:

الأورام

عظام مهشمة

عدوى

التهاب المفصل الروماتويدي

وتشمل أعراض هذا النوع من الصداع الألم الذي يزداد سوءًا مع حركات معينة في الرقبة أو عند لمس الرقبة.

لتشخيص صداع عنق الرحم، سيحتاج الطبيب إلى استبعاد أنواع أخرى من الصداع.