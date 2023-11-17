طريقة علاج الحروق البسيطة بالمنزل

الحروق هي أضرار تلحق بالجلد عادةً بسبب الحرارة ويتم التعامل مع كلاهما بنفس الطريقة.

ويحدث الحرق بسبب الحرارة الجافة - بواسطة مكواة أو نار، على سبيل المثال أو بسبب الحرق شيء مبلل، مثل الماء الساخن أو البخار، وفقًا لموقع "Nhs" الطبي.

علاج الحروق البسيطة، فيتو

ويمكن أن تكون الحروق مؤلمة جدًا وقد تسبب:

الجلد الأحمر أو المتقشر

بثور

تورم

جلد أبيض أو متفحم

لا يرتبط مقدار الألم الذي تشعر به دائمًا بمدى خطورة الحرق حتى الحروق الخطيرة جدًا قد تكون غير مؤلمة نسبيًا.

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يجب استخدام الإسعافات الأولية المناسبة لعلاج أي حروق في أسرع وقت ممكن، وهذا سيحد من مقدار الضرر الذي يلحق ببشرتك.

يمكنك تطبيق تقنيات الإسعافات الأولية التالية لنفسك أو لشخص آخر أصيب بحروق.

الإسعافات الأولية للحروق

أوقف عملية الحرق في أقرب وقت ممكن، قد يعني هذا إزالة الشخص من المنطقة، أو إخماد النيران بالماء، أو إخماد النيران ببطانية، لا تعرض نفسك لخطر الإصابة بالحرق أيضًا.

قم بإزالة أي ملابس أو مجوهرات بالقرب من المنطقة المحروقة من الجلد، بما في ذلك حفاضات الأطفال ولكن لا تحاول إزالة أي شيء ملتصق بالجلد المحروق، لأن ذلك قد يسبب المزيد من الضرر.

قم بتبريد الحرق باستخدام الماء الجاري البارد أو الفاتر لمدة 20 دقيقة في أقرب وقت ممكن بعد الإصابة ولا تستخدم أبدًا الثلج أو الماء المثلج أو أي كريمات أو مواد دهنية مثل الزبدة.

حافظ على دفء نفسك أو الشخص، استخدم بطانية أو طبقات من الملابس ولكن تجنب وضعها على المنطقة المصابة, سوف يمنع الحفاظ على الدفء انخفاض حرارة الجسم، حيث تنخفض درجة حرارة جسم الشخص إلى أقل من 35 درجة مئوية، ويعد هذا خطرًا إذا كنت تقوم بتبريد منطقة محترقة كبيرة، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن.

عالج الألم الناتج عن الحروق باستخدام الباراسيتامول أو الأيبوبروفين، وتحقق دائمًا من تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الأسبرين.

ارفع المنطقة المصابة إن أمكن، وهذا سوف يساعد على تقليل التورم.

متى تذهب إلى المستشفى

بمجرد اتخاذ هذه الخطوات، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء المزيد من العلاج الطبي.

انتقل إلى قسم الحوادث والطوارئ اذا شعرت:

حروق كبيرة أكبر من حجم يد الشخص المصاب

الحروق العميقة من أي حجم والتي تتسبب في ظهور جلد أبيض أو متفحم

حروق في الوجه أو الرقبة أو اليدين أو القدمين أو أي مفاصل أو الأعضاء التناسلية

جميع الحروق الكيميائية والكهربائية

أي إصابات أخرى تحتاج إلى علاج

أي علامات للصدمة - تشمل الأعراض البرد ورطوبة الجلد والتعرق والتنفس السريع والسطحي والضعف أو الدوخة

وإذا كان الشخص عمره أقل من 10 سنوات

ويعاني من حالة طبية، مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكبد أو مرض السكري

يعاني من ضعف في الجهاز المناعي (جهاز الدفاع في الجسم) - على سبيل المثال، بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، أو لأنهم يخضعون للعلاج الكيميائي للسرطان.

علاج الحروق، فيتو

إذا استنشق شخص ما دخانًا أو أبخرة، فيجب عليه أيضًا الحصول على رعاية طبية في المستشفى.

قد تتأخر بعض الأعراض، ويمكن أن تشمل:

السعال

التهاب في الحلق

صعوبة في التنفس

شعر الأنف المحروق

حروق الوجه

يجب عليك أيضًا الذهاب إلى قسم الطوارئ إذا تعرضت للإصابة عمدًا، أو كنت تعتقد أن شخصًا ما قد أصيب عمدًا.