الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

سيدات طائرة الزمالك يهزم هليوبوليس 3- صفر في الدوري

طائرة الزمالك، فيتو
طائرة الزمالك، فيتو

 فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

 

الزمالك وهيليوبوليس

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15
25/14
25/13


ويتواجد فريق  طائرة سيدات الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من؛ سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

 

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يذكر أن الفريق سبق وفاز علي نظيره المقاولون العرب بنتيجة 0/3   في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة.

 

ومن المقرر أن يواجه الفريق يوم الجمعة  المقبل نظيره فريق الزهور على صالة الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة.

 

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة للسيدات حقق ثنائية بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.

 

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من؛ حسام شكري مديرا فنيا ومحمد أنور مدربا عاما، أشرف عبدالعال مدربا، هبة حسنين مديرا إداريا، سمية ناجح للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططا للأحمال.

 

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

شهد لقاء وزير الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة الطائرة، عرض خطة المعسكرات التدريبية للمنتخبات القومية، والاستعداد لأولمبياد باريس 2024 ومختلف المنافسات، وكذا رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة، ونشرها بشكل أكبر على مستوى جميع المحافظات ومما يسهم في اكتشاف مزيد المواهب.
 

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مواصلة الوزارة لدعم كافة الاتحادات الرياضة ومنها اتحاد كرة الطائرة، والمساندة الدائمة له، في تحقيق أهدافه، وإحراز مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبل.

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