وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء القنصلية المصرية في مونتريال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير محمد فخري القنصل العام في مونتريال، بحضور أحمد حافظ سفير مصر في كندا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

تناول اللقاء الحديث عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والدور الذي تلعبه للحفاظ علي ممارسة رياضة نظيفة ومتكافئة، وكذا مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكندا في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية، والعمل علي تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين علي المستوي الشبابي والرياضي.

Advertisements

أكد وزير الشباب أن التعاون الثنائي مع وزارة الخارجية يتم على أكمل وجه، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في مختلف دول العالم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضة المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلى إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوصيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.

جدير بالذكر أنه تم تجديد الثقة في الوزير للمرة الثانية؛وذلك لأول مره، مما يؤكد تقدير المنظمة وثقة الدول الأعضاء في قيادته ومساهمته الفعّالة في جهود مكافحة المنشطات في المجال الرياضي.



وتتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات الهامة من بينها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم، كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات في بعض الدول.

وزير الشباب والرياضة يلتقي نائب رئيس جامعة أوتاوا الكندية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقي نائب جامعة أوتاوا الكندية ؛ لبحث فتح آفاق للتعاون بين الجامعة والوزارة والجامعة البريطانية بالقاهرة من خلال برامج مُبتكرة علي المستوي الشباب والرياضي بمصر، بحضور أحمد حافظ سفير مصر بكندا.



تناول اللقاء بحث التعاون في أكثر من مجال رياضي، بجانب توفير منح مجانية للشباب المصري داخل جامعة أوتاوا الكندية، وايضا منح مدفوعة، بجانب بحث التعاون مع العديد من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة بحث توسيع أطر التعاون مع الجامعات في كافة دول العالم في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها في تأهيل الشباب المصري، في إطار إستراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي اللقاء الذي تم في جامعة أوتاوا في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير حاليا لكندا من أجل المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة عقب وصوله، قام بزيارة السفارة المصرية بكندا، وكان في استقباله السفير المصري أحمد حافظ ونائبه رحاب شاور.

