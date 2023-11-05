اختبار المنشطات يكشف حقيقة الخلاف بين تشافي وليفاندوفسكي في برشلونة

كشفت تقارير إسبانية حقيقة الخلاف بين تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الكتالوني.

حقيقة الخلاف بين تشافي وليفاندوفسكي

وكانت الكاميرات التقطت ليفاندوفسكي عقب مباراة ريال سوسيداد وكأنه يحاول تجنب مصافحة تشافي ولا ينظر إليه، على عكس ما يفعله باقي اللاعبين.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفا كان منزعجا بالفعل في اللقطة التي انتشرت عقب مباراة برشلونة وسوسيداد، لكن الأمر لا يتعلق بتشافي.



وأوضحت أن انزعاج المهاجم البولندي يعود إلى ظهور مفاجئ لأحد المسؤولين من رابطة الليجا، والذي أبلغ ليفا بأن عليه الخضوع لاختبار المنشطات.

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وذكرت أن عادة ما يكون بروتوكول إبلاغ اللاعبين بفحص المنشطات مختلفا عما حدث مع ليفا بالأمس، لذلك شعر روبرت بالاستياء قبل دخول غرفة الملابس.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب الصدارة مؤقتا.

وسيلتقي برشلونة مع شاختار دونيتسك، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ألافيس يوم الأحد في الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، ويأتى فريق ريال سوسيداد فى المركز السادس، برصيد 19 نقطة.

الدوري الإسباني

ويمتلك برشلونة أفضلية واضحة للغاية على نظيره ريال سوسيداد حيث فاز عليه في 112 مباراة، وخسر 37 مرة، وحسم التعادل نتيجة مواجهاتهما في 43 مباراة.

بالإضافة إلى أن ريال سوسيداد يعد هو أكثر نادٍ يمتلك برشلونة أمامه أفضل فارق أهداف في مواجهاته ضده، حيث سجل فى شباكه 395 هدفًا وتلقى 194 فقط (فارق الأهداف 201).

وفي الدوري الإسباني، تمكن النادي الكتالوني من الفوز على نظيره سوسيداد في 87 مناسبة وخسر 33، كما أن التعادل حسم مواجهات الفريقين في 32 مرة.

لم يتلق برشلونة الهزيمة في آخر 7 مواجهات خاضها أمام ريال سوسيداد في ملعب أنويتا، حيث إنه حقق الفوز في 5 وتعادل أمام سوسيداد مرتين.