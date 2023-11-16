أشرف صبحي يغادر إلى كندا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى كندا لحضور اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي ستعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الحالي.

يأتي تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

وبجانب حضوره لاجتماعات مجلس إدارة WADA، سيقوم الوزير بزيارة جامعة أوتاوا الكندية. ومن المتوقع أن تكون الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين مصر وكندا، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

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تتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات الهامة، من بينها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم، كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية في بعض الدول.

تعكس مشاركة وزير الشباب والرياضة في هذه الاجتماعات التزام الوزارة بمكافحة المنشطات ودعمها للقضايا المتعلقة بنزاهة الرياضة. ومن المتوقع أن تسهم مشاركته في هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الدولي وتحسين جهود الحد من استخدام المنشطات غير المشروعة في المجال الرياضي..

فيما زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأول لكرة القدم فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

وأشار وزير الشباب الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية ونمتلك من الفكر والرؤيا وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وطمأن أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر، بأن الرياضة المصرية فى جميع الالعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الأسماء الكبيرة والمعروفة على المستوى العالمي، كما يمتلك جهاز فنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أعلى مستوى وأنهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب انتم املنا وأمل الجمهور المصري.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا مؤكدا على ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري فى التأهل إلى كأس العالم المقبل 2026.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

فيما أشار روي فيتوريا الى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة أمام منتخب جيبوتي.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 والتى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاة نظيره الجيبوتى، والتي من المقرر إقامتها مساء غد الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 2026.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وزير الشباب والرياضة يزور معسكر المنتخب الأولمبي

كما حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة لاعبي المنتخب الأولمبي فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم والبرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأوضح أشرف صبحي الى توفير كافة سبل الدعم للمنتخب الأولمبي من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى في تقديمهم أفضل ما لديهم فى منافسات الأولمبياد القادم.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

كما ثمن وزير الرياضة على تواجد وإقامة تدريبات المنتخب المصري الأولمبي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وما تملكه من منشآت رياضية عملاقة والذي يمثل دعم نفسي كبير للاعبينا وأيضا يدعو للفخر لجميع المصريين لامتلاكنا لأفضل مدينة رياضية بالعالم.

فيما قال جمال علام انه على ثقة كبيرة فى تحقيق لاعبي المنتخب الاولمبي وجهازهم الفنى لميدالية أولمبية بالاضافة لتقديمهم الأداء الذي يشرف الكرة المصرية.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

ودخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكر تدريبي فى الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على ملعب نادي النادي احدى أصول وممتلكات وزارة الشباب والرياضة المصرية فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.