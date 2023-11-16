أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وصول الفوج الأول من الوفد الروسي للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 23 نوفمبر الحالي، استكمالًا لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصول الفوج الأول من الوفد المشارك في منتدى الشباب المصري الروسي

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة.

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وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول من الوفد المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي، فيتو

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية عام 2021، والمنتدى الثاني أقيم في مصر 2021 والثالث الذي أقيم في روسيا 2022، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعًا لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق".

وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول من الوفد المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي، فيتو

ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الروسي بزيارة العديد من المعالم السياحية بمصر ضمن فعاليات المنتدي ومنها زيارة الأهرامات ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بجامعة الجلالة.

من ناحية أخرى، غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى كندا لحضور اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، والتي ستعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر الحالي.

يأتي تواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

وبجانب حضوره لاجتماعات مجلس إدارة WADA، سيقوم الوزير بزيارة جامعة أوتاوا الكندية. ومن المتوقع أن تكون الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين مصر وكندا، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

تتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات الهامة، من بينها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم، كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية في بعض الدول.

تعكس مشاركة وزير الشباب والرياضة في هذه الاجتماعات التزام الوزارة بمكافحة المنشطات ودعمها للقضايا المتعلقة بنزاهة الرياضة. ومن المتوقع أن تسهم مشاركته في هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الدولي وتحسين جهود الحد من استخدام المنشطات غير المشروعة في المجال الرياضي.

فيما زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأول لكرة القدم فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

وأشار وزير الشباب الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية ونمتلك من الفكر والرؤيا وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وطمأن أشرف صبحي لاعبي منتخب مصر، بأن الرياضة المصرية فى جميع الالعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الأسماء الكبيرة والمعروفة على المستوى العالمي، كما يمتلك جهاز فنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أعلى مستوى وأنهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب انتم املنا وأمل الجمهور المصري.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا مؤكدا على ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري فى التأهل إلى كأس العالم المقبل 2026.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

فيما أشار روي فيتوريا إلى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة أمام منتخب جيبوتي.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 والتى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاة نظيره الجيبوتى، والتي من المقرر إقامتها مساء غد الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 2026.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا.

أشرف صبحي يؤازر منتخب مصر قبل افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم، فيتو

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.