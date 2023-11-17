مصطفي حجاج عن تجربته الأولى في التمثيل: سعيد بصوابع زينب (فيديو)

أعرب الفنان مصطفي حجاج عن سعادته بتجربته الأولي في التمثيل، من خلال مشاركته في مسرحية “صوابع زينب” التي تعرض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 .

مصطفي حجاج يتحدث عن تجربته الأولى في التمثيل

وقال مصطفي حجاج خلال لقائه في برنامج “arab wood”:" تجربة هايلة بجد وأنا أول مرة أمثل ودي حاجة هايلة، وهنا في الرياض موجود طاقة إيجابية من الجمهور والممثلين الهايلين اللي موجودين معايا.

ويأتي على رأس أبطال مسرحية “صوابع زينب” كل من هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، منة فضالي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، المطرب مصطفى حجاج وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسلام إمام.

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وانطلق عرض المسرحية أمس الموافق الخميس 16 نوفمبر ويستمر العرض لمدة 5 أيام، حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 20 نوفمبر.

أسعار التذاكر

وتم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات الأعلى سعرا تبلغ قيمتها 950 ريالا سعوديا أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريالا أي ما يعادل 6300 جنيه مصري، أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريالا سعوديا (5300 جنيه مصري).

مسرحية صوابع زينب

وكان المستشار تركي آل الشيخ روج لـ مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها الفترة القادمة بموسم الرياض حيث يشارك بالمسرحية عدد من النجوم الذين يشاركون بموسم الرياض لأول مرة ومنهم الفنانة هالة صدقي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع إنستجرام، بوستر المسرحية وكتب: مسرحية صوابع زينب...مسرحية كوميدية عرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

قصة مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معًا في أحد الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجيًا فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.