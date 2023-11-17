الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا وفرنسا يشكران مصر على جهودها من أجل غزة

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الشكر للسلطات المصرية على دورها الريادي في تمكين إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

ونشرت وزارة الداخلية الأمريكية، تغريدة على موقع إكس اليوم الجمعة: “تحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيًا مع نظيره المصري سامح شكري، حيث بحث الوزيران الوضع في غزة، وأكّدا ضرورة حماية المدنيين، مع رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة”.

فرنسا تشكر مصر على جهودها من أجل غزة

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنها أجرت اتصالات بسامح شكري وزير الخارجية؛ لتشكر مصر على جهودها من أجل غزة ولتعزز التنسيق بين مصر وفرنسا.

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وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية عبر حسابها الرسمي على إكس: لقد اتصلت بسامح شكري لأشكر مصر على جهودها من أجل غزة، ولأعزز التنسيق بيننا.

وأضافت، أنه تم بالفعل تسليم أكثر من 100 طن من الشحنات الإنسانية لإدخالها إلى غزة، مؤكدة ضرورة وجود هدنة فورية وزيادة المساعدات والعمل دون تأخير بعد ذلك. 

وصول عبد الله كحيل طفل غزة المصاب إلى معبر رفح ونقله لأحد المستشفيات المصرية

وأمس، وصل الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل إلى معبر رفح، وتم توفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني قد ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي قبل كده”.

واستجاب الرئيس السيسي لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى وجاري نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

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