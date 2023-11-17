حصاد حركة التداولات بالبورصة المصرية هذا الأسبوع، تأثير استحواذ شركة إماراتية على 30% من أسهم الشرقية للدخان، وتأثير حرب غزة على أسواق الشرق الأوسط

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات هذا الأسبوع بالبورصة المصرية، ورصدت “فيتو” الأحداث التي تمت على مدار حركة تداولات هذا الأسبوع بالمؤشر ايجي اكس بالبورصة المصرية والتي نبرزها خلال السطور التالية..

بلغ عدد عمليات التداول بنهاية تعاملات الأسبوع 114 ألف حركة تداول، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 24330 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 29389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% عند مستوى 10337 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 097% عند مستوى 4879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 7179 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

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خبير يكشف تأثير استحواذ شركة إماراتية على 30% من أسهم أكبر منتج للسجائر في مصر

قال أيمن الزيات خبير أسواق المال، إن إعلان إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في اتمام الاستحواذ لصالح شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية جاء بعد اتفاق الحكومة المصرية على ذلك فى سبتمبر الماضى، فى صفقة بلغت قيمتها الاجمالية 625 مليون دولار والتي تتضمن الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان « إيسترن كومباني »، أكبر منتج للسجائر في مصر، من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة.

حركة سهم الشرقية للدخان منذ سبتمبر وحتى الآن بالبورصة المصرية

وأوضح الزيات لـ "فيتو"، أن الشرقية للدخان منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن تشهد مؤشراتها تباين فى حركتها حيث ارتفع مؤشر السهم بشكل قوي في سبتمبر وبداية أكتوبر لكن خلال تعاملات نهاية أكتوبر وحتى الأن يشهد الأسهم حالة من التصحيح وهذا بعد الوصول إلى القمة في سعر السهم.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تتشكل مؤشراتها نتيجة حركة الأسهم القيادية والشرقية للدخان اصبح من مكونات المؤشر الرئيسى وننتظر ضخ الأموال من المستثمرين الاجانب فى الشركات المصرية وهذا يساهم في ارتفاع المؤشرات بشكل مباشر مما يساعد الاستثمار والقطاع غير المصرفي بشكل غير مباشر بالسوق المصري.

الجدير بالذكر تمت الموافقة على هذه الصفقة من جانب مجلس الوزراء المصري في الثالث من سبتمبر 2023، علمًا بأن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لشركة «جلوبال للاستثمار» لإتمام عملية الاستحواذ.

ايمن الزيات، فيتو

خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

البورصة المصرية، قالت ماجي سليم خبيرة أسواق المال: المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يسير في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل حيث تخطى إيجي إكس 30 المستوى 24000.

وأضافت لـ “فيتو” أن المؤشر الرئيسي سيستمر في الصعود إلى مستويات أخرى أعلى تصل إلى المستوى 25000 بنهاية العام الجاري، حال استمرار أسعار الفائدة كما هي في البنك المركزي المصري.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسي سيهبط فور تحريك الجنيه وزيادة أسعار الفائدة بالمركزي المصري.

ماجي سليم، فيتو

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ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، حيث بلغ عدد عمليات التداول بنهاية تعاملات الاسبوع 114 ألف حركة تداول، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 24330 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 29389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% عند مستوى 10337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 097% عند مستوى 4879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 7179 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

تأثير حرب غزة على أسواق المال بالشرق الأوسط، وحقيقة محو مؤشر التداول السعودي

مؤشر تداول السعودى ، سجل سوق المال السعودى ارتفاعا ملحوظا للأسبوع الثاني على التوالي فى نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى ضخ تدفقات مالية جديدة بالسوق بعد أن سجل أكتوبر الماضى معدل شهري متوسط لتدفقات مالية خارجة صافية لاستثمارات الأجانب هذا العام، كما اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية حتى الآن في نوفمبر، بعد أن باعوا 26 مليار ريال في الشهر السابق مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.

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سوق المال السعودي، فيتو

تأثير طوفان الأقصى على أسواق الشرق الأوسط

وأثر طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة، على أسواق الشرق الأوسط، مما تسبب في محو مؤشر تداول الذي يقيس أداء جميع الأسهم السعودية، لجميع مكاسبه هذا العام، وتأثرت الرغبة في المخاطرة بالمخاوف من امتداد الوضع في المنطقة إلى صراع أوسع نطاقًا، وما تزال أسعار النفط غير المستقرة وعلامات تباطؤ الاقتصاد المحلي تحجب الصورة بالنسبة للمستثمرين، لكن المؤشر تعافى منذ ذلك الحين وارتفع بنسبة 3.6 % هذا العام حتى الآن، متفوقًا على مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.

والتقييمات في المملكة العربية السعودية غير مبالغ بها على نحو كبير إذا انخفضت احتمالات السوق للمخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، فقد نشهد المزيد من التدفقات إلى الأسواق الإقليمية.

جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية انكمش في الربع الثالث بسبب انخفاض القطاع النفطي بعد تخفيضات الإنتاج، سجل الاقتصاد غير النفطي نموًا، مدعومًا بالجهود المبذولة لتعزيز الصناعات الجديدة مثل السياحة والتصنيع.

حركة تعاملات البورصة المصرية الأربعاء 15 / 11/ 2023

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023، حيث بلغت عدد عمليات التداول 110 آلاف حركة تداول، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74 % عند مستوى 24.070.78 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45 % عند مستوى 4.813.99 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

تعاملات المصريين بالبورصة المصرية

المؤشر EGX30، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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ماذا حدث في تداولات جلسة منتصف الأسبوع ؟

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581 تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48% عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% عند مستوى 6850 نقطة.