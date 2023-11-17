الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إمام المسجد النبوي ينهار من البكاء ويوجه رسالة عن أحداث غزة (فيديو)

الشيخ صلاح البدير
الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، فيتو

تحدث الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، خلال خطبة الجمعة، عن التطورات القاسية داخل، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المستمرة على الأبرياء من الأطفال والنساء. 

في هذا السياق، قال الشيخ صلاح البدير، إن القلب ليعتصر ألمًا وحسرة لما حل بأهلنا في غزة من كربة ونكبة، قائلا: "لقد بلغ السيل زباه، والكيد مداه، والظلم منتهاه، والظلم لا يدوم ولا يطول، وسيضمحل ويزول، والدهر ذو صرف يدور، وسيعلم الظالمون عاقبة الغرور".

وتابع، "أيها المسلمون كم شحن الظالمون المعتدون من الشوكة الرادعة والشكة القاطعة والقوة الجامعة لكنهم غفلوا عما أجراه الله لعباده المظلومين من منح الصبر وعوائد النصر ومهما بلغت قوة الظلوم وضعف المظلوم فإن الظالم مقهور مخذول، مصفد مغلول، وأقرب الأشياء صرعة الظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم، يرفعها الحي القيوم فوق الغيوم".

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أضاف قائلًا: “أيها المسلمون إن الظالم الجائر سيظل محاطًا بكل مشاعر الكراهية والعداء والحقد والبغضاء، لا يعيش في أمان، ولا ينعم بسلام، حياته في قلق، وعيشه في أخطار وأرق مهما تدرع بالأكاذيب وتلبس بالمكر وتظاهر بأنه المظلوم المهضوم المعتدى عليه لأن الظلم جالب الإحن ومسبب المحن، والجور مسلبة للنعم مجلبة للنقم”.

فيما اختتم صلاح البدير الخطبة قائلًا: “أيها المسلمون، اتقوا الله فإن تقواه أقوى ظهير وأوف نصير، كل أمر عليه يسير، وكل شيء إليه فقير، والأمور إليه تصير، وهو السميع البصير، لا يخفى عليه ما وقع على أهل الإسلام من الظلم الكثير والجور الكبير، وإن الله على نصرهم لقدير؛ وللدهر طعمان حلو ومر، وللأيام صرفان عسر ويسر، وكل شدة فإلى رخاء، وكل غمرة فإلى انجلاء، وإن بعد الكدر صفوًا، وبعد المطر صحوًا، والشمس تغيب ثم تشرق، والروض يذبل ثم يورق، ولله أيام تنتصر من الباغي وتنتقم من العاتي”.

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الإحتلال الإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي احتلال الإسرائيلي الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف المسجد النبوي الشريف

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