الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه شرب الدريسة في الإسماعيلية (صور)

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بلاغ من مركز ومدينة الإسماعيلية يفيد بانقطاع المياه عن مناطق الخشيانة ونفيشة القبلية بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب

وعلى الفور تم إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وتمت معاينة خط المياه، حيث تبين كسر الماسورة، وتم تركيب مواسير جديدة ورفع كفاءة الخط وضخ المياه مرة أخرى، بالتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات والوحدة المحلية لقرية نفيشة، ومركز ومدينة الإسماعيلية.

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جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

توفير سيارات مياه للمواطنين

كما تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومركز ومدينة الإسماعيلية؛ لتوفير سيارات مياه نقية للأماكن المتضررة خلال فترة الإصلاح وإعادة المياه.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

حيث تم الدفع بعدد ثلاث سيارات حتى انتهاء أزمة انقطاع المياه عن المواطنين، ولدعم المخابز والمواطنين لسد العجز في المياه.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة التعامل مع كافة الأزمات والطوارئ داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهتها وسرعة إزالة أسبابها.

وكان قد افتتح اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، محطة صرف صحي قرية الحجاز الفرعية بتكلفة 170 مليون جنيه، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة المناطق المحرومة.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك في حضور النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والنواب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، والنائبة احمد بدران البعلي عضو مجلس النواب، والنائب احمد دندش عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية من شركة مياه القناة ومحافظة الإسماعيلية.

الاستماع لشرح تفصيلي حول المشروع

وخلال الافتتاح، استمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 170 مليون جنيه، لخدمة 35000 نسمة بمناطق عزبة ادم واحمد عمرو عزبة عبد الرحيم القبلية وعزبة الكملي وعزبة موسي.

الهدف من إنشاء المحطة

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية إن الهدف من إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن عملية إنشاء محطة صرف صحي قرية الحجاز بطول شبكات 28 كيلو مترا، بإجمالي عدد سكان 35000 ألف نسمة، منها عزبة عبد الرحيم وأحمد عمر القبلية عزبة الكملي عزبة موسي، وتتكون المحطة من البيارة وعنبر التشغيل والاوناش ومنظومة الطرق المائي والمولد والمبني المكتب والمخزن ومبنى الأمن، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة المناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».