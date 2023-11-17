الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تنشر نصائح لمنع السحابة السوداء

وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، نصائح للمزارعين للتخلص الآمن من قش الأرز كمصدر إضافي يوفر الدخل للمزارعين وذلك من خلال الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه، وذلك لتلافي ظاهرة السحابة السوداء.

تحويل قش الأرز إلى دخل إضافي للمزارعين

وقالت الشبكة الوطنية في بيان صادر عنها إنه يجب الاستفادة من قش الأرز بإحدى الوسائل الآتية:

عمل أكوام سمادية بالتنسيق مع مديرية الزراعة أو الوحدة الزراعية، واستغلال قش الأرز كعلف حيوانى سواء بتقديمه مباشرة أو رفع قيمته الغذائية بإضافة الأمونيا واليوريا له، كما يمكن كبس القش وتخزينه وبيعه للحصول على عائد إضافي منه، بالإضافة إلى تسليم القش لأحد مواقع التجميع التى تخضع لإشراف مديرية الزراعة والمنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.

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وعلى صعيد أخر كان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزراعة والفلاحين؛ وذلك لمناقشة وحل مشاكل المزارعين.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير عام فرع البنك الزراعي المصري، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الزراعة، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية والري لغرب وشرق القناة، رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي، ممثل هيئة تحسين الأراضي، مدير عام المراقبة والتعاون الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية للمحافظة، مديري الإدارات الزراعية، والجهات المعنية بالاجتماع.

إشادة بقرار تشكيل المجلس

وبدأ الاجتماع باشادة نقيب الفلاحين بالمحافظة بقرار محافظ الإسماعيلية بإنشاء المجلس الأعلى للزراعة والفلاحين لما له من أثر طيب في نفوس المزارعين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، عرض نقيب الفلاحين بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم صرف الأسمدة أولًا بأول.

تدقيق بيانات الفلاحين

ووجه "بشارة" الإدارات الزراعية بكافة مراكز ومدن الإسماعيلية بتدقيق بيانات الفلاحين الصادر لهم كارت الفلاح تلافيًا لمشاكل عدم صرف الأسمدة للمزارعين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مشاكل المزارعين والخاصة بري الأراضي الزراعية ومشاكل انتظام المنوبات بكافة الأراضي المزروعة وخاصة المناطق المزروعة بالقمح.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للصرف الزراعي أنه لا يوجد أية مشاكل في انتظام المنوبات حاليًا وفي حال وجود مشاكل في انتظام المنوبات سيتم حلها سريعًا.

وناقش الاجتماع مشاكل مصرف المنطقة الصناعية بأبو خليفة.

تشكيل لجنة لبحث مشاكل الصرف الزراعي

ووجه بشارة بتشكيل لجنة من مديريات الزراعة والري والصرف الزراعي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس مع بحوث الصرف لبحث ودراسة الحلول المناسبة لمصرف المنطقة الصناعية بأبو خليفة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بمتابعة كلًا من مصرف قرية الكفاح ومصرف أبو طفيلة لحل مشاكلهم بشكل جذري.

كذلك وجه بشارة مديرية الزراعة بإقامة ندوات توعية للمزارعين والخاصة بالطرق البديلة لتسطير الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح؛ من أجل تحسين التربة وزيادة إنتاجها.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة مشاكل الأراضي الزراعية والمزارعين وعدم حصولهم على الأسمدة من قبل الإدارات الزراعية بالمحافظة.

وأوضح بشارة أنه لابد من حوكمة الوضع من قبل الطرفين الدولة والمواطن، ويجب علي المزارعين الالتزام بالقوانين واللوائح وتصحيح أوضاعهم القانونية من أجل الحصول على الأسمدة.