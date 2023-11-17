الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

مدير ثقافة الإسماعيلية تتفقد المواقع الثقافية بالقنطرة شرق (صور)

مدير ثقافة الإسماعيلية
مدير ثقافة الإسماعيلية تتفقد المواقع الثقافية بالقنطرة، فيتو

أجرت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، جولة تفقدية بعدد من المواقع الثقافية في المحافظة ومراكزها المختلفة، وذلك للاطمئنان  على سير العمل والتأكد من تنفيذ خطط الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.   

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تفقد بيوت الثقافة والطفل  

وشملت جولة مدير عام ثقافة الإسماعيلية تفقد بيت ثقافة الطفل في مركز ومدينة القنطرة  شرق، بيت الثقافة، ومكتبة علي الراعي بقرية الرياح.  

جانب من الجولة، فيتو

 

حث العاملين على تنفيذ الأنشطة 

وكان في استقبال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية مديري المواقع الثقافية والعاملين بها وذلك ضمن خطه المرور علي المواقع الثقافية لفرع ثقافة الإسماعيلية، وحثت مدير فرع ثقافة الإسماعيلية العاملين علي انجاز العمل وظهور الأنشطة بالشكل اللائق، الوقوف علي أهم المعوقات التي تقابل العاملين أثناء تنفيذ الأنشطة. 

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ومن جهة أخرى، كان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، التابع لفرع الثقافة وإقليم القناة وسيناء محاضرة ثقافية بعنوان طرق الحفاظ على المناخ ودوره في التحسين البيئي، وذلك تحت إشراف شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.   

جانب من الجولة، فيتو

 

وحاضرت في الندوة الدكتورة ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة، ومنسق التنمية المستدامة بالإسماعيلية 2030، وشمل اللقاء ورشة عمل تفاعلية حول كيفية أدوارنا المتباينة الوعي والثقافة في أهمية الحفاظ علي المناخ باعتباره، وأهم قضية تتأثر من الفرد إلى العالمية وتأثير وتأثّر ولذلك واهم المكتسبات بعد التعرف على أهمية المؤتمر بمشاركة عالمية كان الاهتمام بالوجه الثاني لقضايا المناخ وهو الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدءا من دور الفرد الي الدور المجتمعي وصولا لأهمية تحقيق الأهداف محليا وإقليميا وعالميا. 

 

التدريب للحفاظ على المكتسبات 

كما شمل اللقاء تدريب الطالبات على كيفية الحفاظ على مكتسبات مصر من تحقيق هذه الأهداف باستضافة المؤتمر العالمي للمناخ وقدرتها الفعالة بكل الجهود المجتمعية والحكومية في ظل رعاية واهتمام تحقيق التنمية المستدامة علي كل المستويات على التوازي وبالمشاركة ببذل كل الجهود.  

 

التنمية المستدامة 

وبدأ التدريب علي تشكيل مجموعة التنمية المستدامة بالمدرسة وتعظيم الدور لتشكيل مجموعة مترابطة واعية مثقفة بأهمية بناء مجتمعي سالم ومؤمن بقضاياه ورؤية قيادته الرئاسية التي تتيح له المشاركة بالاهتمام بالأجيال القادمة على صنع مستقبل آمن له وللأجيال القادمة.  

 

تشكيل نواة لمجموعة التنمية المستدامة 

واتفق الحضور من الطالبات بتشكيل مجموعة ترقى إلى نواة لتشكيل مجموعة أكبر لقصر ثقافة الإسماعيلية ودور الشباب في التنمية المستدامة وصناعة مستقبلهم وتحقيق أحلامهم بفكرهم ووفق احتياجاتهم والحفاظ علي المكتسبات الذي تحقق بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ.  

 

كما نظم قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية للرسم بمناسبة اعياد الطفوله بمشاركة 15 فتاة من مدرسة الزخرفية للبنات رفقتهم هانم السيد أخصائي أول المكتبات بالمدرسة، وذلك بمكتبة الطفل بقصر ثقافة الاسماعيلية بإدارة محمد رشدى. 

 

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقدمة من إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن. 
 

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