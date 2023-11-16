الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشدد على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية (صور)

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والقرى بضرورة مواصلة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي وأملاك الدولة.   

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التصدي بحسم للمتعدين على الأراضي الزراعية 

وقال محافظ الإسماعيلية إنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية 

مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء. 
 

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جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

حملات للتصدي للتعديات 

وكانت قد نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

 

و أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 37 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، حيث تمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

متابعة مستمرة على أرض الواقع 

جدير بالذكر أن  اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.  

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

مشددا على المتابعة المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
 

 

 

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