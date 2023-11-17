الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة القليوبية: ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية

ضبط 1000 كيس ملح
ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية، فيتو

تمكنت أجهزة الرقابة والأغذية يمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية و30 طن ملح غير محتفظ بخواصه بالخانكة ضمن جهود الحملة التي شنها المديرية 
بناءًا علي توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي. 

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أوضح بيان مديرية الصحة بالقليوبية ان إدارة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع مكتب الأغذية بالخانكة شنت حملة تفتيشية علي أحد المنشآت الغذائية بوسط الزراعات بالخانكة حيث جرى ضبط 
50 بالتة ملح طعام بكل بالتة 20 كيس بإجمالي 1000 كيس منتهي الصلاحية حيث ينتهي تاريخ الصلاحية في شهر سبتمبر سنة 2023.

كما تمكنت الحملة من ضبط  1200 شيكارة ملح طعام متحجر وعليه أتربة ومعرض للأمطار وفي مكان غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية المطلوبة، بإجمالي وزن 30 طنا.

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أضاف البيان أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات وعرض المحضر علي النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور محمد علي مدير الأغذية بالقليوبية وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وعضوية شريف الغرياني مراقب أول الأغذية بالخانكة ومفتشي الأغذية أيمن عاطف وعبد الكريم يوسف وأسامة ناصر وصلاح فام ومحمد حمدي. 

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الادارة العامة لمكافحة الامراض الطب الوقائى القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية مدير عام الطب الوقائى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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