فوائد فول الصويا للصحة، يحافظ على صحة القلب

فوائد فول الصويا مذهلة، وقد لا يتخيلها البعض، فيتميز فول الصويا، بأنه غني بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة. له العديد من الفوائد الصحية.





فوائد فول الصويا

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد فول الصويا، عديدة، وهو ما في السطور التالية.

تحسين التمثيل الغذائي: يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من البروتين والألياف، وكلاهما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم الشهية. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

Advertisements

الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يساعد فول الصويا على التحكم في الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم الشهية. كما أنه مصدر جيد للبروتين، والذي يمكن أن يساعد على حرق السعرات الحرارية.

تحسين صحة القلب: يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب من التلف.

التخفيف من أعراض سن اليأس: يمكن أن تساعد مركبات الفيتوإستروجين الموجودة في فول الصويا على تخفيف أعراض سن اليأس، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

تعزيز الهضم: يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد يساعد فول الصويا أيضًا على:

خفض ضغط الدم

تحسين صحة العظام

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

فول الصويا

فول حليب الصويا

حليب الصويا هو مشروب نباتي مصنوع من فول الصويا المهروس والماء، وهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والحديد، وله العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك:

صحة القلب

أظهرت الدراسات أن حليب الصويا يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة العظام

يساعد البروتين والكالسيوم الموجودان في حليب الصويا في الحفاظ على صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

صحة الدماغ

قد يساعد حليب الصويا في حماية الدماغ من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر.

صحة المرأة

قد يساعد حليب الصويا في تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

صحة الرجال

قد يساعد حليب الصويا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

التحكم في الوزن

قد يساعد البروتين الموجود في حليب الصويا في الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية وفقد الوزن.