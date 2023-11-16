الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل صحة سوهاج يجتمع بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض لمناقشة المعوقات

وكيل صحة سوهاج يجتمع
وكيل صحة سوهاج يجتمع بالإدارة العامة

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج سلسلة من الاجتماعات بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وذلك لمناقشة خطط العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة والمعوقات التي تقابل كل إدارة أثناء عملها لإيجاد الحلول لها لتكون قادرة على أداء الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه.

 

حيث استقبل وكيل وزارة الصحة الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بحضور الدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية وفريق العمل بالإدارة وعرضت مدير عام المتوطنة خطة عمل الإدارة والمعوقات وطرح الحلول لها، كما التقى إدارة  الرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك في حضور الدكتورة شيماء أحمد مدير الإدارة  ومديري الطوارئ بالمستشفيات المختلفة.

Advertisements

 

 وناقش وكيل وزارة الصحة عمل الإدارة مؤكدا على أهميتها وعملها على مدار الساعة ومسئوليتها عن التنسيق بين المستشفيات وخدمة الـ 137 مثمنًا دور العاملين بها  في إنقاذ حياة المصابين والمرضى وتوفير النقل الآمن  لهم بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وكذلك التقى أيضا بإدارة العلاج الحر وبحضور الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وفريق الإدارة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى المترددين علىها.

 

وفي نفس السياق التقى وكيل وزارة الصحة بإدارة التمريض وذلك في حضور ا. هدى جاد مدير إدارة التمريض وفريق عملها بالإدارة وتم مناقشة خطة عمل إدارة التمريض وكوادرها بالمستشفيات، مؤكدا على الدور الأساسي والرئيسي لهيئة التمريض  في خدمة وعلاج المرضى.

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج يوقعان بروتوكول تعاون

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الهلال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجتماعات الادارة العامة لمكافحة الامراض الرعاية الحرجة بروتوكول تعاون جامعة سوهاج علاج مكافحة الامراض المتوطنة

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج يوقعان بروتوكول تعاون

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الهلال

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية