وكيل صحة سوهاج يجتمع بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض لمناقشة المعوقات

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج سلسلة من الاجتماعات بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وذلك لمناقشة خطط العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة والمعوقات التي تقابل كل إدارة أثناء عملها لإيجاد الحلول لها لتكون قادرة على أداء الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه.

حيث استقبل وكيل وزارة الصحة الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بحضور الدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية وفريق العمل بالإدارة وعرضت مدير عام المتوطنة خطة عمل الإدارة والمعوقات وطرح الحلول لها، كما التقى إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك في حضور الدكتورة شيماء أحمد مدير الإدارة ومديري الطوارئ بالمستشفيات المختلفة.

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وناقش وكيل وزارة الصحة عمل الإدارة مؤكدا على أهميتها وعملها على مدار الساعة ومسئوليتها عن التنسيق بين المستشفيات وخدمة الـ 137 مثمنًا دور العاملين بها في إنقاذ حياة المصابين والمرضى وتوفير النقل الآمن لهم بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وكذلك التقى أيضا بإدارة العلاج الحر وبحضور الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وفريق الإدارة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى المترددين علىها.

وفي نفس السياق التقى وكيل وزارة الصحة بإدارة التمريض وذلك في حضور ا. هدى جاد مدير إدارة التمريض وفريق عملها بالإدارة وتم مناقشة خطة عمل إدارة التمريض وكوادرها بالمستشفيات، مؤكدا على الدور الأساسي والرئيسي لهيئة التمريض في خدمة وعلاج المرضى.