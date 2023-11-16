الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر في الإسماعيلية(صور)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

تواصل كلية الطب البشري بجامعة قناة السويس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر 2023، والذى يقام بالتعاون مع الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم وكلية الطب جامعة قناة السويس، ونقابة الأطباء في محافظة الإسماعيلية.  

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أبرز محاور مؤتمر السكر 

وشهدت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر، بتنظيم مؤتمر لمدة 4 أيام متتالية، وتناول المؤتمر عدة محاور منها الفحص الشامل لمرضي السكر، والتوعية بمخاطر المرض وأنواع والعلاج وكيفية الوقاية منه.   

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

 

بالإضافة إلى محاضرات علمية وورش عمل، وإعداد محاضرات لتوعية المواطنين من مخاطر مرض السكر، والجديد في عالم علاج داء السكري.  

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

وحاضر بالمؤتمر الدكتورة إيمان الشريف مدرس الباطنة والغدد والسكر والدكتورة بسمة عثمان مدرس الباطنة العامة 
 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

مشاركة عميد كلية الطب بفاعليات المؤتمر 

ومن جانبه حرص الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب البشري بجامعة قناة السويس، على المشاركة في  الدعم المجتمعى للقطاع الطبي بالإسماعيلية وانطلاقًا من قيادته لأهم منظومة طبية بإقليم القناة. 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

أبرز الحضور خلال المؤتمر 

وشهدت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر حضور كوكبة من الأطباء من محافظة الإسماعيلية وخارجها، حيث كان من أبرزهم الدكتورة إيمان الشريف مدرس الباطنة والغدد والسكر سكرتير عام المؤتمر، الاستاذة الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، والأستاذة الدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء في الإسماعيلية، والأستاذ الدكتور نادر النمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء بالإسماعيلية الأسبق.  
 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

بالإضافة إلى حضور الأستاذ الدكتور عبدالحميد سرواح أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد، والأستاذة الدكتورة آمال عبدالحميد أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد والأستاذة الدكتورة الدكتورة حنان كمال رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، والأستاذة الدكتورة سهام أحمد رئيس قسم الباطنة والأستاذ الدكتور فوزى عطية أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد، وكوكبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من جامعات مصر المختلفة. 

 

تقديم الدروع والكريمات 

وشهدت فعاليات المؤتمر تقديم درع تكريم للأستاذ الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب من الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم والتي حرصت على تقديمه الأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية، كما تم تقديم درع التكريم  من نقابة الأطباء بالاسماعيليه وحرصت على تقديمه الأستاذة الدكتورة جميلة نصر نقيب الأطباء بالاسماعيليه. 


بالإضافة إلى تقديم درع التكريم للأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم. 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية اليوم العالمي للسكر الاحتفال باليوم العالمي للسكر جامعة قناة السويس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم

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