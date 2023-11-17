الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الأفوكادو، يعالج النحافة والكوليسترول ويحارب الشيخوخة والسرطان ومهم للصغار

فوائد الأفوكادو،
فوائد الأفوكادو، فيتو

فوائد الأفوكادو، الأفوكادو من الفاكهة الشهيرة التي تباع بمبالغ عالية، ورغم ذلك يحرص البعض على شرائها حيث تقدم كعصير مميز وتضاف لأنواع السلطة المختلفة.

وفوائد الأفوكادو، عديدة حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية وكذلك يحتوى على الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الأفوكادو من فصيلة الغاريات وهو يزرع في أمريكا الاستوائية ونال شهرة واسعة على مستوى العالم نتيجة مذاقه المميز، ويمكن تقديمه كنوع من أنواع المقبلات ويضاف للسلطة.

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القيمة الغذائية الموجودة في الأفوكادو 

وأضافت منى، أن الأفوكادو من الفاكهة غالية الثمن التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الأوميجا 3 وفيتامينات أ وسي وب والبوتاسيوم ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون المشبعة الصحية، لذا يجب تناوله حفاظا على الصحة.

فوائد الأفوكادو، فيتو 

فوائد الأفوكادو 

وتابعت، أن هناك فوائد علاجية عديدة للافوكادو، تدفعنا لتناوله باستمرار، ومن فوائد الأفوكادو:

  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم والدهون الثلاثية لاحتوائه على الأوميجا 3 والدهون الصحية.
  • يعزز صحة الكبد.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • يعمل على زيادة الوزن لمرضى النحافة حيث يضاف إلى النظام الغذائي.
  • يخفض مستوى الدهون الثلاثية بالجسم.
  • يمكن أن يساعد فى إنقاص الوزن وذلك فى حالة حسابه ضمن السعرات الحرارية المسموح بها ضمن الغذاء اليومي.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.
  • يقوى العظام والعضلات وهو مهم للرياضيين كثيرا.
  • يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالي مهم للصغار والكبار قبل ممارسة التمارين الرياضية.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويطرد السموم من الجسم وذلك لاحتوائه على عالية من الألياف.
  • ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز ومعدلات الذكاء وهو مهم للصغار والطلاب.
  • يساعد في مقاومة الالتهابات بالجسم.
  • يساعد فى الوقاية من السرطان لاحتوائه على البيتا كاروتين التى تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.
  • يحمى من أمراض الشيخوخة.
  • يعتبر غذاء جيد للحوامل والأطفال.
  • يعزز صحة ونضارة البشرة حيث يحتوي على الكولاجين الذي يحافظ على شباب البشرة.
  • يستخدم فى الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة لزيادة نضارتها وعلاج مشاكلها ومقاومة التجاعيد.
  • يستخدم في الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر حيث يرطب الشعر ويعالج التساقط والتقصف.
  • يعمل على تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.
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الأفوكادو فوائد الافوكادو القيمة الغذائية الموجودة في الأفوكادو أمريكا الاستوائية الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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