الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أمين حكماء المسلمين يبحث تعزيز التعاون مع وزير الاتصالات في كوستاريكا

أمين حكماء المسلمين
أمين حكماء المسلمين يستقبل وزير الاتصالات من كوستاريكا، فيتو

استقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، في مقر المجلس بأبوظبي،  خورخي رودريغيز، وزير الاتصالات في جمهورية كوستاريكا؛ وذلك لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون المشترك، وتأكيد أهمية دور الإعلام في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

جهود مجلس حكماء المسلمين 

وخلال اللقاء، أعرب وزير الاتصالات الكوستاريكي عن تقديرِه لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار، مشيدًا بعلاقة الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع فضيلة الإمام الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي تُوِّجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام ٢٠١٩، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مجلس حكماء المسلمين في العديد من المبادرات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالنداء العالمي لقادة الأديان ورموزها من أجل المناخ، وبمبادرة جناح الأديان في COP28.

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مجلس حكماء المسلمين 

من جانبه، رحَّب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بوزير الاتصالات الكوستاريكي، مشيرًا إلى اهتمام المجلس بتعزيز التعاون المشترك مع دول أمريكا اللاتينية، مشيدًا بالنموذج الكوستاريكي في تعزيز التعايش المشترك والايمان بدور المرأة الإيجابي في تحقيق التقدُّم والتنمية، مؤكِّدًا أن مجلس حكماء المسلمين لديه العديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز دور الإعلام في نشر قيم الإخاء الإنساني واحترام وقبول الآخر، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مجلس حكماء المسلمين وكوستاريكا في مجالات نشر وتعزيز السلام وتعزيز دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضية التغير المناخي.

وهنَّأَ الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين رئيس كوستاريكا فخامة الرئيس د. رودريغو تشافيز، لقيادته الملتزمة من أجل السلام وتحقيق الاستدامة الاقتصادية الشاملة لشعبه وتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة.

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