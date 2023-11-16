الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حكماء المسلمين يدعو زعماء العالم لإعلاء قيم الحوار والتعايش المشترك بديلا عن الحروب

اليوم الدولي للتسامح،فيتو
اليوم الدولي للتسامح،فيتو

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكماء العالم إلى ضرورة العمل على الإعلاء من قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني، في مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتعصب والتمييز، مؤكدًا دعمه لكل جهود مخلصة تستهدف نشر السلام والتعايش ووقف ما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات وأزمات إنسانية.

اليوم الدولي للتسامح

وأكَّد المجلس، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق الـ ١٦ من نوفمبر كل عام، أنَّ التسامح قيمة أساسية وضرورية دعت إليها جميع الأديان والتقاليد والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن عالمنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة كبيرة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، خاصة في ظل ما نشهده من تصاعد وتيرة الحروب والصراعات والنزاعات، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا للجهود المخلصة في تعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك.

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تعزيز مفهوم التسامح والتعايش 

وأضاف البيان أنه في حين نحتفل باليوم العالمي للتسامح، من الضروري أن يُدرك العالم أن تعزيز مفهوم التسامح والتعايش هو مسعًى مستمر، ويتطلب جهودًا متواصلة لتمهيد الطريق لبناء مستقبلٍ أكثر أمنًا وعدلًا، وسلامًا وإنصافًا للأجيال الحالية والقادمة؛ لذلك ندعو الأفراد والمجتمعات والحكومات إلى تعزيز الحوار واحترام التنوع، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، والمبادئ الإنسانية، وبناء جسور من التفاهم.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة لتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، وهو ما نصَّت عليه وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام ٢٠١٩، التي طالبت قادة العالم، وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، بالعمل جديًّا على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فورًا لإيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حاليًّا من حروب وصراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي.

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مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر اليوم الدولي للتسامح تعزيز مفهوم التسامح والتعايش وثيقة الأخوة الإنسانية

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